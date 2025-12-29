В России стирают и Сафаровых

В Екатеринбурге сносят кафе «Каспий», принадлежащее убитым при задержании ОМОН братьям Сафаровым. Для проведения демонтажных работ на территорию стянуты правоохранительные органы, краны и другая спецтехника.

Известно, что данное кафе было популярным местом сбора представителей азербайджанской диаспоры, проживающих на Урале.

Утром 27 июня российские силовики провели операции по различным адресам в Екатеринбурге, где проживали члены семьи Сафаровых. В ходе операции были смертельно избиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, несколько человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.