USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Еще одна награда нашла нашего Эльмира

18:32 1355

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (AIJA), входящая в Международную ассоциацию спортивной прессы (AIPS), назвала имена лучших представителей спортивной общественности по итогам 2025 года.

Журналист Haqqin.az Эльмир Алиев был признан победителем в номинации «Лучший спортивный журналист общественно-политических сайтов».

Напомним, ранее Эльмир Алиев дважды подряд - как в прошлом году, так и в нынешнем - признавался лучшим спортивным журналистом Азербайджана по итогам голосования, организованного Министерством молодежи и спорта.

