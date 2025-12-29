Еще одна награда нашла нашего Эльмира

Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (AIJA), входящая в Международную ассоциацию спортивной прессы (AIPS), назвала имена лучших представителей спортивной общественности по итогам 2025 года.

Напомним, ранее Эльмир Алиев дважды подряд - как в прошлом году, так и в нынешнем - признавался лучшим спортивным журналистом Азербайджана по итогам голосования, организованного Министерством молодежи и спорта.