Израиль добрался и до Синвара с Абу Убейдой

«Командир «Бригад Иззэддина аль-Кассама» Мухаммед Синвар погиб в Газе. Подтверждаем также, что официальный представитель группировки Абу Убейда был убит, но мы продолжим его дело», - подчеркнул новый представитель военного крыла ХАМАС, чье имя пока не раскрывается.

Израильские силы безопасности регулярно наносили авиаудары и другие удары по позициям и лидерам ХАМАС в секторе Газа, в рамках которых были убиты многие командиры «Бригад Иззэддина аль-Кассама».

В октябре 2024 года Израиль ликвидировал Яхью Синвара, который до этого был главным лидером ХАМАС в Газе; после его смерти Мухаммед Синвар, его младший брат, стал главой ХАМАС в секторе Газа и руководителем военного крыла движения.

В мае 2025 года израильские военные и спецслужба ШАБАК нанесли авиаудар по местам под Европейской больницей в Хан-Юнисе, где, по данным израильской стороны, находился командный пункт, и в результате этой операции, как позже заявили в израильской армии, Синвар был ликвидирован вместе с другими старшими командирами; его тело было обнаружено в подземных туннелях под больницей спустя несколько недель.

После этого информация о гибели Синвара циркулировала в СМИ некоторое время до того, как 29 декабря 2025 года ХАМАС официально подтвердил, что он действительно погиб в ходе боевых действий в Газе ранее в этом году.

В конце августа 2025 года израильские силы безопасности сообщили, что в результате авиаудара в районе Аль-Рималь в Газе был убит Абу Убейда, официальный представитель военного крыла движения и его спикер, который занимал эту должность около двух десятилетий. Израиль заявил, что удар был нанесен 30 августа 2025 года, и позже подтвердил его смерть.