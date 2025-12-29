Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит?

«В материалах, рассмотренных правительством, указывается, что сотрудничество с турецкими властями было укреплено, включая усиленные меры безопасности и миграционного контроля. Решение предусматривает сокращение разрешенного пребывания с 90 до 30 дней, с оговоркой, что в случае оценки рисков для безопасности визовый режим может быть восстановлен», – говорится в сообщении черногорского правительства.

Несколько дней назад власти Черногории приняли решение о вводе визового режима для Азербайджана и отмене его для граждан Турции с целью предотвращения нелегальной миграции. Об этом сообщает сайт European Western Balkans.

Власти Черногории подчеркнули, что ужесточение визовых и миграционных правил направлено на борьбу с нелегальной миграцией и повышение контроля за въездом и пребыванием иностранных граждан. «Кроме того, данное решение является частью более широкого пакета мер по согласованию визовой политики с Европейским союзом. Оно включает адаптацию визовых правил в отношении третьих стран, в данном случае – Азербайджана, которая будет завершена до 15 января», — говорится в заявлении.

Напомним, 27 октября власти Черногории временно приостановили безвизовый режим для граждан Турции после инцидента в ночном клубе в Подгорице, в результате которого были задержаны 45 человек. Позднее гражданин Турции и гражданин Азербайджана были арестованы по обвинению в действиях, приведших к ранениям нескольких человек.

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал haqqin.az решение правительства Черногории о введении визового режима для граждан Азербайджана.

«На протяжении длительного времени Черногория в одностороннем порядке применяла безвизовый режим в отношении граждан Азербайджанской Республики, намеревавшихся посетить данную страну. В настоящее время, согласно решению правительства Черногории, с 15 января 2026 года в отношении граждан Азербайджана, желающих совершить поездку в Черногорию, будет применяться визовый режим. Данное решение принято в рамках обязательств, взятых правительством Черногории в связи с процессом ее присоединения к Европейскому союзу.

Соответствующий запрос относительно новых правил и условий визового режима для граждан Азербайджана был направлен черногорской стороне. По данному вопросу дополнительная информация будет доведена до сведения в установленном порядке», - заявил представитель МИД Азербайджана.