Трамп в возмущении из-за атаки на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп «был возмущен», когда российский лидер Владимир Путин сообщил ему об украинской атаке на свою резиденцию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин во время телефонного разговора с Трампом заявил, что не оставит без ответа «террористические действия Киева», имея в виду попытку атаки дронов на свою резиденцию на Валдае. Власти Украины отрицают причастность к произошедшему.

«Слава Богу, что мы не передали (президенту Украины Владимиру) Зеленскому ракеты «Томагавк», — процитировал Ушаков якобы заявление Трампа. По его словам, президент США, говоря о якобы попытке атаки Киева на резиденцию Путина, заявил, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия».

Путин заявил Трампу, что позиция России будет пересмотрена в связи с «осуществляемым Киевом гостерроризмом», подчеркнул помощник президента РФ.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Керолайн Ливитт заявила, что «президент Трамп завершил позитивный телефонный разговор с президентом Путиным по поводу Украины.