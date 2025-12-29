Трамп в возмущении из-за атаки на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп «был возмущен», когда российский лидер Владимир Путин сообщил ему об украинской атаке на свою резиденцию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Путин во время телефонного разговора с Трампом заявил, что не оставит без ответа «террористические действия Киева», имея в виду попытку атаки дронов на свою резиденцию на Валдае. Власти Украины отрицают причастность к произошедшему.
«Слава Богу, что мы не передали (президенту Украины Владимиру) Зеленскому ракеты «Томагавк», — процитировал Ушаков якобы заявление Трампа. По его словам, президент США, говоря о якобы попытке атаки Киева на резиденцию Путина, заявил, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия».
Путин заявил Трампу, что позиция России будет пересмотрена в связи с «осуществляемым Киевом гостерроризмом», подчеркнул помощник президента РФ.
Тем временем пресс-секретарь Белого дома Керолайн Ливитт заявила, что «президент Трамп завершил позитивный телефонный разговор с президентом Путиным по поводу Украины.
*** 20:02
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждения о попытке удара украинских БПЛА по резиденции президента России Владимира Путина являются ложными.
«Россия хочет ослабить прогресс в переговорах по прекращению войны, - подчеркнул Зеленский. - Она создает предлог для атаки на правительственные здания в Киеве».
*** 19:38
Украина сегодня ночью пыталась атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявили в МИД России.
«Россия нанесет ответный удар. Был выпущен 91 БПЛА, которые были сбиты. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, «переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма». При этом, добавил министр, «из самого переговорного процесса РФ выходить не намерена».
Украина удара по резиденции Путина не подтверждала.