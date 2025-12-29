USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Украина собирается содержать огромную армию

20:58 1714

Мирный план США не предусматривает для Украины каких-либо ограничений в вопросе мобилизации. При этом 800-тысячной армии в мирное время будет достаточно. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

У Сырского спросили, удовлетворяет ли Украину пункт мирного плана США о 800-тысячной армии в мирное время.

Генерал подчеркнул, что такая цифра действительно гарантирует, что Украина даст отпор в случае повторной вооруженной агрессии России.

«Также эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются», - добавил Сырский.

Он уточнил, что изначально Украине предлагали сократить численность армии до 600 тысяч, но цифра в 800 тысяч «как раз удовлетворяет страну».

