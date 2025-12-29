Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте

Россия теряет на фронте в шесть раз больше военных, чем Украина. Ежедневные потери российской армии на фронте составляют 1000-1100 солдат, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Россия планировала в этом году сформировать 14 новых дивизий. Сформировать удалось только семь: две дивизии морской пехоты состоят только из одного полка. Формирование остальных семи бригад перенесли на следующий год», - отметил Сырский.

По его словам, РФ вынуждена забирать личный состав этих дивизий и комплектовать его в боевые части, что подтверждает проблемы у Москвы с набором солдат.

«Этому способствует эффективность наших войск. Последние цифры свидетельствуют о том, что ежедневные потери (врага) - в среднем 1000-1100 человек», - сообщил главком ВСУ.

Сырский также заявил, что российские войска теряют примерно в шесть раз больше солдат, чем ВСУ.

«Это разница именно по убитым. Это общая цифра по всем Вооруженным силам», - подчеркнул главком.