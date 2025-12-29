Меджлис обратился к Зеленскому

Меджлис крымскотатарского народа обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом включить уполномоченного представителя Меджлиса в состав украинской делегации во время международных переговоров, касающихся Крыма.

«Меджлис крымскотатарского народа призывает президента Украины Владимира Зеленского во время международных переговоров по вопросам, связанным с Крымом, включать в состав украинской делегации уполномоченного представителя Меджлиса крымскотатарского народа для обеспечения эффективного участия коренного крымскотатарского народа в процессах принятия решений, касающихся его прав, интересов и будущего, при неукоснительном соблюдении принципа свободного, предварительного и осознанного согласия, указанного в Декларации ООН о правах коренных народов», — отмечается в заявлении Меджлиса.

В документе приветствуются усилия президента Украины, президента США, а также глав государств и правительств стран Европейского союза, направленные на обеспечение безопасности, суверенитета и процветания независимого украинского государства. Также отмечена работа украинских переговорщиков.

В Меджлисе подчеркнули, что в любых международных документах должно быть четко и недвусмысленно зафиксировано, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию в пределах международно признанных границ.

«В документе вообще не упоминается территория Автономной Республики Крым и города Севастополя, которая является неотъемлемой частью Украины и находится под временной оккупацией Российской Федерации. Считаем, что в проекте документа должно быть четко и недвусмысленно зафиксировано, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию в пределах международно признанных границ», — подчеркивается в заявлении.

Меджлис подтвердил неизменность своей позиции, которая предусматривает:

- непоколебимую приверженность борьбе за восстановление территориальной целостности Украины и реализацию права крымскотатарского народа на самоопределение в форме национально-территориальной автономии Крыма в составе независимого Украинского государства;

- категорическое неприятие любых попыток признания Крыма российской территорией — ни де-факто, ни де-юре, независимо от того, с чьей бы стороны они ни предпринимались;

- объявление незаконными любых соглашений относительно статуса Крыма, заключенных или принятых без участия и согласия украинского государства и коренного крымскотатарского народа.

Заявление подписал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.