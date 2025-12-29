USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Китай недоволен решением Нетаньяху

Китай решительно выступает против официального признания Израилем Сомалиленда в качестве независимого суверенного государства и подписания Израилем соглашения об установлении дипломатических отношений с ним. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает агентство Синьхуа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании Израилем Сомалиленда «независимым и суверенным государством». 

В канцелярии добавили, что Израиль «планирует незамедлительно укрепить отношения с Республикой Сомалиленд посредством широкого сотрудничества в областях сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики».

Решение главы израильского правительства осудили министры иностранных дел Сомали, Египта, Турции и Джибути. В Евросоюзе, комментируя признание Сомалиленда, отметили, что «сохранение мира и стабильности на Африканском Роге невозможно без уважения территориальной целостности Сомали».

Позже МИД Азербайджана заявил, что Баку «подтверждает свою полную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в пределах ее международно признанных границ».

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали на берегу Красного моря, в 1991 году в одностороннем порядке провозгласил независимость, до сих пор не получив международного признания.

