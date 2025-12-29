Встретились как-то Нетаньяху и Трамп…

Президент США Дональд Трамп принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Кадры со встречи публикует Белый дом.
December 29, 2025
«Теперь я слышу, что Иран пытается снова набрать силу, и, если это так, нам придется их уничтожить. Мы нанесем им сокрушительный удар, но, надеюсь, этого не произойдет. Я слышал, что Иран хочет заключить сделку. Если они хотят заключить сделку, это гораздо разумнее. Они могли заключить сделку в прошлый раз, прежде чем мы совершили большую атаку», - сказал Трамп на встрече с израильским лидером.