Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным размещение турецких военных в секторе Газа в рамках миротворческой наблюдательной миссии. Об этом он сказал на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Трамп подчеркнул, что у него отличные отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы будем обсуждать это, и, если это хорошо, я думаю, что это хорошо... Турция была великолепной, и он (Эрдоган) был превосходен, насколько я понимаю. Для меня он всегда был очень хорошим (лидером)», - заявил президент США, комментируя вопрос размещения миротворцев в анклаве.

Израиль выступает категорически против участия Турции в международных стабилизационных силах в Газе. Представители еврейского государства дали понять посредникам и союзникам, что ввод турецких сил в Газу рассматривается как «красная линия», пересечение которой Израиль не примет ни при каких условиях. Как писали израильские СМИ, Израиль намерен заблокировать любые сценарии, при которых Турция получит военное или силовое присутствие в секторе, и уже призвал альтернативных игроков из мусульманских стран третьего круга, включая Азербайджан, рассмотреть возможность участия в многонациональном формате вместо Анкары.