USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских

29 декабря 2025, 23:24 1455

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным размещение турецких военных в секторе Газа в рамках миротворческой наблюдательной миссии. Об этом он сказал на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Трамп подчеркнул, что у него отличные отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы будем обсуждать это, и, если это хорошо, я думаю, что это хорошо... Турция была великолепной, и он (Эрдоган) был превосходен, насколько я понимаю. Для меня он всегда был очень хорошим (лидером)», - заявил президент США, комментируя вопрос размещения миротворцев в анклаве.

Израиль выступает категорически против участия Турции в международных стабилизационных силах в Газе. Представители еврейского государства дали понять посредникам и союзникам, что ввод турецких сил в Газу рассматривается как «красная линия», пересечение которой Израиль не примет ни при каких условиях. Как писали израильские СМИ, Израиль намерен заблокировать любые сценарии, при которых Турция получит военное или силовое присутствие в секторе, и уже призвал альтернативных игроков из мусульманских стран третьего круга, включая Азербайджан, рассмотреть возможность участия в многонациональном формате вместо Анкары.

Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
00:46 455
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
29 декабря 2025, 23:50 1600
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
29 декабря 2025, 18:25 6912
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
29 декабря 2025, 23:45 8606
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
29 декабря 2025, 22:35 3183
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
29 декабря 2025, 17:45 7794
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
29 декабря 2025, 23:24 1456
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп…
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп… видео
29 декабря 2025, 23:14 835
Китай недоволен решением Нетаньяху
Китай недоволен решением Нетаньяху
29 декабря 2025, 22:45 1663
Меджлис обратился к Зеленскому
Меджлис обратился к Зеленскому
29 декабря 2025, 22:09 3301
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
29 декабря 2025, 21:29 3137

ЭТО ВАЖНО

Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
00:46 455
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
29 декабря 2025, 23:50 1600
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
29 декабря 2025, 18:25 6912
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
29 декабря 2025, 23:45 8606
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
29 декабря 2025, 22:35 3183
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
29 декабря 2025, 17:45 7794
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
29 декабря 2025, 23:24 1456
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп…
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп… видео
29 декабря 2025, 23:14 835
Китай недоволен решением Нетаньяху
Китай недоволен решением Нетаньяху
29 декабря 2025, 22:45 1663
Меджлис обратился к Зеленскому
Меджлис обратился к Зеленскому
29 декабря 2025, 22:09 3301
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
29 декабря 2025, 21:29 3137
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться