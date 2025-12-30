USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами

00:22 1272

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вновь похвастался тем, что он, по его мнению, быстро урегулировал армяно-азербайджанский конфликт.

«Война длилась 35 лет […] Путин мне сказал: «Я не могу поверить, что ты урегулировал эту войну, потому что я пытался 10 лет». И я буквально урегулировал ее за один день.

Я обоим сказал, что мы прекратим торговлю, больше никакой торговли. Затем я бы ввел 200%-ные пошлины.

На следующий день они позвонили и сказали: «хорошо», - отметил Трамп.

Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
00:46 457
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
29 декабря 2025, 23:50 1602
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
29 декабря 2025, 18:25 6914
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
29 декабря 2025, 23:45 8609
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
29 декабря 2025, 22:35 3185
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
29 декабря 2025, 17:45 7794
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
29 декабря 2025, 23:24 1456
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп…
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп… видео
29 декабря 2025, 23:14 835
Китай недоволен решением Нетаньяху
Китай недоволен решением Нетаньяху
29 декабря 2025, 22:45 1663
Меджлис обратился к Зеленскому
Меджлис обратился к Зеленскому
29 декабря 2025, 22:09 3301
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
29 декабря 2025, 21:29 3137

