Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вновь похвастался тем, что он, по его мнению, быстро урегулировал армяно-азербайджанский конфликт.

«Война длилась 35 лет […] Путин мне сказал: «Я не могу поверить, что ты урегулировал эту войну, потому что я пытался 10 лет». И я буквально урегулировал ее за один день.

Я обоим сказал, что мы прекратим торговлю, больше никакой торговли. Затем я бы ввел 200%-ные пошлины.

На следующий день они позвонили и сказали: «хорошо», - отметил Трамп.