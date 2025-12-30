USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Разоблачили преступную группу в парламенте Украины

00:46 457

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за «нужное» голосование. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.

«Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства», - говорится в сообщении.

В НАБУ также проинформировали, что подозреваемые - пять народных депутатов Украины. Всем вручены ходатайства об избрании меры пресечения. Правовая квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
00:46 458
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
29 декабря 2025, 23:50 1603
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
29 декабря 2025, 18:25 6915
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
29 декабря 2025, 23:45 8611
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
29 декабря 2025, 22:35 3187
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
29 декабря 2025, 17:45 7795
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
29 декабря 2025, 23:24 1459
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп…
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп… видео
29 декабря 2025, 23:14 835
Китай недоволен решением Нетаньяху
Китай недоволен решением Нетаньяху
29 декабря 2025, 22:45 1664
Меджлис обратился к Зеленскому
Меджлис обратился к Зеленскому
29 декабря 2025, 22:09 3302
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
29 декабря 2025, 21:29 3139

ЭТО ВАЖНО

Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
00:46 458
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
29 декабря 2025, 23:50 1603
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
29 декабря 2025, 18:25 6915
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
29 декабря 2025, 23:45 8611
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
29 декабря 2025, 22:35 3187
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
29 декабря 2025, 17:45 7795
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
Трамп хочет турецких военных, Израиль — азербайджанских
29 декабря 2025, 23:24 1459
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп…
Встретились как-то Нетаньяху и Трамп… видео
29 декабря 2025, 23:14 835
Китай недоволен решением Нетаньяху
Китай недоволен решением Нетаньяху
29 декабря 2025, 22:45 1664
Меджлис обратился к Зеленскому
Меджлис обратился к Зеленскому
29 декабря 2025, 22:09 3302
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
Сырский о ежедневных потерях россиян на фронте
29 декабря 2025, 21:29 3139
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться