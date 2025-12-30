Разоблачили преступную группу в парламенте Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за «нужное» голосование. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.

«Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства», - говорится в сообщении.

В НАБУ также проинформировали, что подозреваемые - пять народных депутатов Украины. Всем вручены ходатайства об избрании меры пресечения. Правовая квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.