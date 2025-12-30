Турция продаст Испании военную технику на миллиарды

Турция подписала контракт на экспорт военной техники стоимостью 2,6 миллиарда евро для продажи 30 учебно-тренировочных самолетов HÜRJET Военно-воздушным и космическим силам Испании, поставки которых начнутся в 2028 году, пишут турецкие СМИ.

Соглашение включает поставку самолетов, передовую подготовку пилотов, симуляторы, техническое обслуживание и долгосрочную поддержку.

Как отмечают аналитики, документ является историческим для турецкой оборонной промышленности: впервые продукция ее оборонпрома будет использоваться европейским членом НАТО.