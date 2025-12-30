Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана

«Я очень хорошо знаю президента Эрдогана, и, как вы все знаете, он очень хороший мой друг. Я уважаю его, Биби (Биньямин Нетаньяху) уважает его. У них не будет проблем. У них не будет проблем, я их очень хорошо знаю. Он проделал фантастическую работу. Я с ним. Все время с Биби, все время. Ничего не произойдет. Меня не беспокоит ничего из того, что делает Израиль», - сказал президент США.

Трамп также назвал Нетаньяху «сильным человеком» и «героем»:

«Биби — сильный человек. Он может быть очень сложным иногда. Но вам нужен сильный человек. Если бы у вас был слабый человек, у вас сейчас не было бы Израиля. Они не существовали бы при большинстве других лидеров, а теперь они сильнее, чем когда-либо. У нас была встреча с Биби продолжительностью около пяти минут, и мы уже решили около трех проблем. Как можно этого не сделать? Он военный премьер-министр, он герой. Как можно не дать помилование, понимаете? Я думаю, очень сложно этого не сделать. Я поговорил с президентом Израиля. Он сказал мне, что это уже в процессе».