Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «проделал фантастическую работу», заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я очень хорошо знаю президента Эрдогана, и, как вы все знаете, он очень хороший мой друг. Я уважаю его, Биби (Биньямин Нетаньяху) уважает его. У них не будет проблем. У них не будет проблем, я их очень хорошо знаю. Он проделал фантастическую работу. Я с ним. Все время с Биби, все время. Ничего не произойдет. Меня не беспокоит ничего из того, что делает Израиль», - сказал президент США.

Трамп также назвал Нетаньяху «сильным человеком» и «героем»:

«Биби — сильный человек. Он может быть очень сложным иногда. Но вам нужен сильный человек. Если бы у вас был слабый человек, у вас сейчас не было бы Израиля. Они не существовали бы при большинстве других лидеров, а теперь они сильнее, чем когда-либо. У нас была встреча с Биби продолжительностью около пяти минут, и мы уже решили около трех проблем. Как можно этого не сделать? Он военный премьер-министр, он герой. Как можно не дать помилование, понимаете? Я думаю, очень сложно этого не сделать. Я поговорил с президентом Израиля. Он сказал мне, что это уже в процессе».

Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
Иран уходит, Турция приходит?
Иран уходит, Турция приходит? наша аналитика
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит?
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит? комментарий МИД Азербайджана
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
