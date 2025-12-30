Трамп обо всем понемногу

Иран «ведет себя нехорошо», и, если это подтвердится, последствия «будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз», заявил президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Я дал им (иранцам) выбор. Я сказал: вы можете заключить сделку, сделайте это. Они мне не поверили. Теперь они мне верят. Я надеюсь, что они не пытаются снова наращивать военный потенциал, потому что, если они это делают, у нас не будет другого выбора, кроме как очень быстро уничтожить этот потенциал.

Я слышал, что они производят оружие и другие вещи, и, если это так, они не используют объекты, которые мы уничтожили. Мы точно знаем, куда они направляются и что они делают. Я надеюсь, что они этого не делают, потому что мы не хотим тратить топливо на 37-часовой перелет на B-2 в оба конца», - сказал американский лидер.

Вместе с тем Трампа не слишком волнуют сегодняшние учения Китая вокруг Тайваня: «Президент Си (Цзиньпин) ничего мне об этом не говорил, и я не думаю, что он собирается это делать. Меня это не беспокоит. Морские учения и воздушные учения, они проводят их уже 20, 25 лет. Посмотрим, что будет».

Президент США также поддержал президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, выразив надежду, что он «будет ладить» с Израилем: «У нас действительно есть взаимопонимание по поводу Сирии. Я уважаю нового сирийского президента. Он очень сильный человек, а это то, что нужно Сирии. Он сильный человек. Мы хорошо с ним ладим. Он был с нами на протяжении всего пути. У нас был тот инцидент с ИГИЛ, и он был с нами на протяжении всего времени. Я надеюсь, что Израиль и он будут ладить друг с другом. Я постараюсь сделать так, чтобы они действительно ладили друг с другом. Я думаю, что они будут это делать».