Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Бездомный спит на улице в морозном Париже

Париж (Франция). Бездомный спит на тротуаре в центре города. Мэрия Парижа призвала правительство немедленно активировать план действий в условиях сильных морозов, подчеркнув «драматическую» ситуацию, в которой оказались несколько тысяч бездомных

Каракас (Венесуэла). Акция родственников политзаключенных. Накануне правительство освободило 99 человек, задержанных в связи с протестами против президентских выборов 2024 года

Мандалай (Мьянма). В стране на фоне гражданской войны проходят всеобщие выборы. Это первые выборы с момента захвата власти военными в результате переворота в 2021 году

Киев (Украина). Разрушения в городе после российских атак

Белград (Сербия). Студенты, протестующие против досрочных парламентских выборов, собирают подписи у граждан

Сан-Паулу (Бразилия). Экстремально жаркая погода

Иби (Испания). Фестиваль Els Enfarinats - Яично-мучная битва, в котором оружием являются яйца и мука

