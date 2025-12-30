Бездомный спит на улице в морозном Париже

Париж (Франция). Бездомный спит на тротуаре в центре города. Мэрия Парижа призвала правительство немедленно активировать план действий в условиях сильных морозов, подчеркнув «драматическую» ситуацию, в которой оказались несколько тысяч бездомных
Каракас (Венесуэла). Акция родственников политзаключенных. Накануне правительство освободило 99 человек, задержанных в связи с протестами против президентских выборов 2024 года
Мандалай (Мьянма). В стране на фоне гражданской войны проходят всеобщие выборы. Это первые выборы с момента захвата власти военными в результате переворота в 2021 году
Киев (Украина). Разрушения в городе после российских атак
Белград (Сербия). Студенты, протестующие против досрочных парламентских выборов, собирают подписи у граждан
Сан-Паулу (Бразилия). Экстремально жаркая погода
Иби (Испания). Фестиваль Els Enfarinats - Яично-мучная битва, в котором оружием являются яйца и мука