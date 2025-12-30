USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Фермеры на тракторах перекрыли улицы

объектив haqqin.az
03:03 86

Сеул (Южная Корея). Прокурор объявляет результаты расследования по обвинениям в коррупции в отношении бывшей первой леди Ким Кон Хи, супруги экс-президента Юн Сук Ёля. Ее обвинили в получении крупных взяток и во вмешательстве в государственные дела

Жирона (Испания). Протесты фермеров, которые на тракторах перекрыли трассу между Леридой и Жироной

Приштина (Косово).  Состоялись вторые в 2025 году парламентские выборы. Партия «Самоопределение» премьер-министра Альбина Курти победила, набрав 49,4% голосов

Газа (Палестина). Женщина с ребенком в лагере для беженцев

Сицилия (Италия). Извержение вулкана Этна

Москва (Россия). Новогодняя елка на Манежной площади

Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 87
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 133
Иран уходит, Турция приходит?
Иран уходит, Турция приходит? наша аналитика
02:30 314
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
00:22 2950
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит?
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит? комментарий МИД Азербайджана
29 декабря 2025, 19:18 7682
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
01:20 890
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
00:46 1504
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
29 декабря 2025, 23:50 2653
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
29 декабря 2025, 18:25 7463
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
29 декабря 2025, 23:45 9974
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
29 декабря 2025, 22:35 4037

ЭТО ВАЖНО

Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 87
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 133
Иран уходит, Турция приходит?
Иран уходит, Турция приходит? наша аналитика
02:30 314
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
00:22 2950
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит?
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит? комментарий МИД Азербайджана
29 декабря 2025, 19:18 7682
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
01:20 890
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
00:46 1504
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
29 декабря 2025, 23:50 2653
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
29 декабря 2025, 18:25 7463
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
29 декабря 2025, 23:45 9974
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
29 декабря 2025, 22:35 4037
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться