Фермеры на тракторах перекрыли улицы

Сеул (Южная Корея). Прокурор объявляет результаты расследования по обвинениям в коррупции в отношении бывшей первой леди Ким Кон Хи, супруги экс-президента Юн Сук Ёля. Ее обвинили в получении крупных взяток и во вмешательстве в государственные дела
Жирона (Испания). Протесты фермеров, которые на тракторах перекрыли трассу между Леридой и Жироной
Приштина (Косово). Состоялись вторые в 2025 году парламентские выборы. Партия «Самоопределение» премьер-министра Альбина Курти победила, набрав 49,4% голосов
Газа (Палестина). Женщина с ребенком в лагере для беженцев
Сицилия (Италия). Извержение вулкана Этна
Москва (Россия). Новогодняя елка на Манежной площади