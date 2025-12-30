USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам

обновлено 11:06
11:06 3510

Власти Саудовской Аравии выразили «сожаление» в связи с поддержкой, оказанной Объединенными Арабскими Эмиратами мятежу на востоке Йемена, сообщили в МИД королевства.

«Королевство Саудовская Аравия выражает сожаление в связи с действиями братских Объединенных Арабских Эмиратов по оказанию давления на силы Южного переходного совета с целью проведения военных операций у южных границ королевства в (йеменских) провинциях Хадрамаут и Эль-Махра», - отмечается в документе. 

МИД королевства также призвал ОАЭ выполнить требование йеменских властей и вывести свои войска из республики в течение суток. «Королевство подчеркивает важность того, чтобы братские Объединенные Арабские Эмираты откликнулись на требование Йемена о выводе вооруженных сил с территории республики в течение 24 часов и прекращении любой военной или финансовой поддержки каких-либо сторон (конфликта) в Йемене», - подчеркивается в заявлении. По оценке Саудовской Аравии, мятеж, «спонсируемый» ОАЭ, представляет угрозу национальной безопасности королевства.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по военному грузу, предназначенному для сил Южного переходного совета, сообщил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики. «Коалиция объявила о завершении ограниченной военной операции в порту Мукалла», — приводит сообщение Al Arabiya. По данным заявления, в ходе операции никто не пострадал, а инфраструктура порта осталась неповрежденной.

Аль-Малики подчеркнул, что руководство коалиции продолжит усилия по деэскалации ситуации и не допустит поступления военной поддержки от каких-либо стран без согласования с легитимным правительством Йемена и коалицией.

Тем временем глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими издал указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 90 дней. Текст документа был опубликован йеменским агентством SABA. Меры связаны с «необходимостью противодействия продолжающемуся с 2014 года перевороту…, а также в связи с мятежом, спровоцированным повстанческими элементами, получившими от Объединенных Арабских Эмиратов приказ о начале военного наступления на восточные провинции для раздела» Йемена.

Помимо этого, глава Президентского руководящего совета постановил разорвать соглашение о совместной обороне с ОАЭ из-за действий сепаратистов на востоке республики. Власти Йемена также потребовали от Эмиратов в течение 24 часов вывести все свои силы и технический персонал с территории страны.

* * * 08:28

Объединенная коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале ограниченной военной операции в йеменском Хадрамауте после захвата порта Аль-Муккалла силами Южного переходного совета (ЮПС).

«Мы призываем к эвакуации гражданских лиц в области порта Аль-Мукалла, чтобы обеспечить их безопасность во время проведения ограниченной военной операции», - приводит саудовское агентство SPA заявление коалиции.

Коалиция нанесла удар по двум судам, прибывшим из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), отметило SPA со ссылкой на сообщение коалиции. «Учитывая опасность и эскалацию, которые представляют эти виды оружия и которые угрожают безопасности и стабильности, сегодня утром ВВС коалиции провели ограниченную военную операцию, направленную на уничтожение оружия и боевых машин, выгруженных с двух кораблей в порту Аль-Мукалла», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 27–28 декабря два судна из Эль-Фуджейры (портового города на восточном побережье ОАЭ) «без разрешения вошли в порт Аль-Мукалла», «отключили системы слежения и выгрузили большое количество оружия» для поддержки сил ЮПС в Йемене. Эти действия были расценены коалицией как «нарушение перемирия и резолюций» Совбеза ООН.

Как сообщает AP, ОАЭ пока не подтвердили факт удара. Операция свидетельствует о новой эскалации отношений между Саудовской Аравией и ЮПС, который поддерживают ОАЭ. Оно также еще больше обостряет отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые защищали противоборствующие стороны в войне в Йемене против поддерживаемых Ираном хуситов, отмечает агентство.

Пока неясно, были ли жертвы в результате удара. Саудовские военные заявили, что атака была проведена ночью, чтобы «избежать сопутствующего ущерба».

26 декабря сообщалось, что ВВС Саудовской Аравии нанесли удары по позициям сил ЮПС в провинции Хадрамаут.

Йемен переживает кризис с начала гражданской войны в 2014 году, которая привела к фактическому разделу страны. По состоянию на 2025 год контроль над территориями разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Южные территории контролирует сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) со столицей в портовом городе Адене. Остальные районы страны находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 545
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3511
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 508
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5205
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7475
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2193
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2392
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3438
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2165
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3299
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3044

ЭТО ВАЖНО

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 545
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3511
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 508
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5205
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7475
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2193
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2392
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3438
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2165
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3299
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3044
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться