Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам

Власти Саудовской Аравии выразили «сожаление» в связи с поддержкой, оказанной Объединенными Арабскими Эмиратами мятежу на востоке Йемена, сообщили в МИД королевства.
«Королевство Саудовская Аравия выражает сожаление в связи с действиями братских Объединенных Арабских Эмиратов по оказанию давления на силы Южного переходного совета с целью проведения военных операций у южных границ королевства в (йеменских) провинциях Хадрамаут и Эль-Махра», - отмечается в документе.
МИД королевства также призвал ОАЭ выполнить требование йеменских властей и вывести свои войска из республики в течение суток. «Королевство подчеркивает важность того, чтобы братские Объединенные Арабские Эмираты откликнулись на требование Йемена о выводе вооруженных сил с территории республики в течение 24 часов и прекращении любой военной или финансовой поддержки каких-либо сторон (конфликта) в Йемене», - подчеркивается в заявлении. По оценке Саудовской Аравии, мятеж, «спонсируемый» ОАЭ, представляет угрозу национальной безопасности королевства.
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по военному грузу, предназначенному для сил Южного переходного совета, сообщил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики. «Коалиция объявила о завершении ограниченной военной операции в порту Мукалла», — приводит сообщение Al Arabiya. По данным заявления, в ходе операции никто не пострадал, а инфраструктура порта осталась неповрежденной.
Аль-Малики подчеркнул, что руководство коалиции продолжит усилия по деэскалации ситуации и не допустит поступления военной поддержки от каких-либо стран без согласования с легитимным правительством Йемена и коалицией.
Тем временем глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими издал указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 90 дней. Текст документа был опубликован йеменским агентством SABA. Меры связаны с «необходимостью противодействия продолжающемуся с 2014 года перевороту…, а также в связи с мятежом, спровоцированным повстанческими элементами, получившими от Объединенных Арабских Эмиратов приказ о начале военного наступления на восточные провинции для раздела» Йемена.
Помимо этого, глава Президентского руководящего совета постановил разорвать соглашение о совместной обороне с ОАЭ из-за действий сепаратистов на востоке республики. Власти Йемена также потребовали от Эмиратов в течение 24 часов вывести все свои силы и технический персонал с территории страны.
Объединенная коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале ограниченной военной операции в йеменском Хадрамауте после захвата порта Аль-Муккалла силами Южного переходного совета (ЮПС).
«Мы призываем к эвакуации гражданских лиц в области порта Аль-Мукалла, чтобы обеспечить их безопасность во время проведения ограниченной военной операции», - приводит саудовское агентство SPA заявление коалиции.
Коалиция нанесла удар по двум судам, прибывшим из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), отметило SPA со ссылкой на сообщение коалиции. «Учитывая опасность и эскалацию, которые представляют эти виды оружия и которые угрожают безопасности и стабильности, сегодня утром ВВС коалиции провели ограниченную военную операцию, направленную на уничтожение оружия и боевых машин, выгруженных с двух кораблей в порту Аль-Мукалла», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, 27–28 декабря два судна из Эль-Фуджейры (портового города на восточном побережье ОАЭ) «без разрешения вошли в порт Аль-Мукалла», «отключили системы слежения и выгрузили большое количество оружия» для поддержки сил ЮПС в Йемене. Эти действия были расценены коалицией как «нарушение перемирия и резолюций» Совбеза ООН.
Как сообщает AP, ОАЭ пока не подтвердили факт удара. Операция свидетельствует о новой эскалации отношений между Саудовской Аравией и ЮПС, который поддерживают ОАЭ. Оно также еще больше обостряет отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, которые защищали противоборствующие стороны в войне в Йемене против поддерживаемых Ираном хуситов, отмечает агентство.
Пока неясно, были ли жертвы в результате удара. Саудовские военные заявили, что атака была проведена ночью, чтобы «избежать сопутствующего ущерба».
26 декабря сообщалось, что ВВС Саудовской Аравии нанесли удары по позициям сил ЮПС в провинции Хадрамаут.
Йемен переживает кризис с начала гражданской войны в 2014 году, которая привела к фактическому разделу страны. По состоянию на 2025 год контроль над территориями разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану, где проживает около 70% населения. Южные территории контролирует сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) со столицей в портовом городе Адене. Остальные районы страны находятся под управлением сил, связанных с международно признанным Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.