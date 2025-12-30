Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам

Власти Саудовской Аравии выразили «сожаление» в связи с поддержкой, оказанной Объединенными Арабскими Эмиратами мятежу на востоке Йемена, сообщили в МИД королевства.

«Королевство Саудовская Аравия выражает сожаление в связи с действиями братских Объединенных Арабских Эмиратов по оказанию давления на силы Южного переходного совета с целью проведения военных операций у южных границ королевства в (йеменских) провинциях Хадрамаут и Эль-Махра», - отмечается в документе.

МИД королевства также призвал ОАЭ выполнить требование йеменских властей и вывести свои войска из республики в течение суток. «Королевство подчеркивает важность того, чтобы братские Объединенные Арабские Эмираты откликнулись на требование Йемена о выводе вооруженных сил с территории республики в течение 24 часов и прекращении любой военной или финансовой поддержки каких-либо сторон (конфликта) в Йемене», - подчеркивается в заявлении. По оценке Саудовской Аравии, мятеж, «спонсируемый» ОАЭ, представляет угрозу национальной безопасности королевства.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о завершении военной операции в порту Эль-Мукаллы на востоке Йемена после ударов по военному грузу, предназначенному для сил Южного переходного совета, сообщил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики. «Коалиция объявила о завершении ограниченной военной операции в порту Мукалла», — приводит сообщение Al Arabiya. По данным заявления, в ходе операции никто не пострадал, а инфраструктура порта осталась неповрежденной.

Аль-Малики подчеркнул, что руководство коалиции продолжит усилия по деэскалации ситуации и не допустит поступления военной поддержки от каких-либо стран без согласования с легитимным правительством Йемена и коалицией.

Тем временем глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими издал указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 90 дней. Текст документа был опубликован йеменским агентством SABA. Меры связаны с «необходимостью противодействия продолжающемуся с 2014 года перевороту…, а также в связи с мятежом, спровоцированным повстанческими элементами, получившими от Объединенных Арабских Эмиратов приказ о начале военного наступления на восточные провинции для раздела» Йемена.

Помимо этого, глава Президентского руководящего совета постановил разорвать соглашение о совместной обороне с ОАЭ из-за действий сепаратистов на востоке республики. Власти Йемена также потребовали от Эмиратов в течение 24 часов вывести все свои силы и технический персонал с территории страны.