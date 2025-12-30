USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Иран трясет: реакция Пезешкиана

10:20

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости узнать законные требования у протестующих из-за сложной экономической ситуации.

Слова Пезешкиана прозвучали после сообщений СМИ о начале протестов в Иране из-за высокой инфляции. Наибольшее недовольство демонстрантов вызывают резкие колебания обменного курса иранского риала, которые влияют на оптовые и розничные цены.

Позднее заместитель главы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи сообщил, что глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты.

«Благополучие народа – моя ежедневная забота. В нашей повестке дня – фундаментальные меры по реформированию денежно-кредитной и банковской системы и сохранению покупательной способности населения. Я поручил министру внутренних дел выслушать законные требования протестующих в ходе диалога с их представителями, чтобы правительство могло действовать ответственно и всеми силами для решения проблем», – написал Пезешкиан в соцсети X.

В конце ноября Пезешкиан подписал указ о деноминации иранского риала, которая будет проходить в течение трех лет. До этого инициативу одобрил парламент исламской республики.

Деноминация в Иране проходит на фоне высокой инфляции. По данным местного Центробанка, в конце ноября ее годовой уровень составлял 38,9%. Кроме того, на черном рынке один доллар США стоит 1,17 миллиона иранских риалов.

