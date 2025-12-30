Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ

«В рамках операций, проведенных сегодня утром в 21 провинции страны нашей полицией, задержаны 357 человек по подозрению в членстве в ИГ», – написал Ерликая в X.

Правоохранительные органы Турции во вторник задержали 357 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

*** 10:29 Сотрудники правоохранительных органов задержали в Стамбуле и Анкаре 127 человек, которых подозревают в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщил телеканал TRT Haber.

По информации прокуратуры Стамбула, по меньшей мере 41 из задержанных может быть связан с террористами, которые в минувший понедельник вступили в перестрелку с полицией в провинции Ялова на северо-западе Турции. В результате инцидента погибли трое полицейских, еще восемь получили ранения, шесть экстремистов были ликвидированы.

Как уточнил телеканал NTV, операция против ИГ в Стамбуле началась во вторник в 01:00 и проводилась по 114 адресам в трех муниципалитетах.

Также сообщается о задержании в Анкаре 17 человек, подозреваемых в членстве в ИГ, среди них 11 иностранных граждан.

Глава МВД Турции Али Ерликая, в свою очередь, сообщил в X о задержании 16 человек, распространявших «провокационные сообщения» в социальных сетях в связи с операцией против ИГ в Ялове.

Ранее турецкие спецслужбы предупреждали о возможной подготовке ИГ актов насилия на территории страны в преддверии Нового года.