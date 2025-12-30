Удар РФ по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры

В Запорожье (Украина) зафиксирована новая атака со стороны российских войск. В результате удара пострадали объекты инфраструктуры и жилой сектор, экстренные службы продолжают работу на местах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.

«Российские войска нанесли удар по Запорожью в ночь на 30 декабря, в результате чего был поврежден объект промышленной инфраструктуры. Атака произошла во время воздушной тревоги, которая на момент публикации материала продолжает действовать. Жителей призвали не покидать укрытия до официального отбоя», - написал он.

Сообщается, что взрывная волна повредила частные дома, расположенные вблизи эпицентра удара. Зафиксированы разрушения в жилом секторе, уточняется степень ущерба. На месте работают профильные службы, проводится обследование территории и фиксация последствий атаки.

По предварительным данным, обошлось без жертв и раненых. Информация уточняется, экстренные службы продолжают проверку прилегающих районов.