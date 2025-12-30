USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Удар РФ по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры

В Запорожье (Украина) зафиксирована новая атака со стороны российских войск. В результате удара пострадали объекты инфраструктуры и жилой сектор, экстренные службы продолжают работу на местах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.

«Российские войска нанесли удар по Запорожью в ночь на 30 декабря, в результате чего был поврежден объект промышленной инфраструктуры. Атака произошла во время воздушной тревоги, которая на момент публикации материала продолжает действовать. Жителей призвали не покидать укрытия до официального отбоя», - написал он.

Сообщается, что взрывная волна повредила частные дома, расположенные вблизи эпицентра удара. Зафиксированы разрушения в жилом секторе, уточняется степень ущерба. На месте работают профильные службы, проводится обследование территории и фиксация последствий атаки.

По предварительным данным, обошлось без жертв и раненых. Информация уточняется, экстренные службы продолжают проверку прилегающих районов. 

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 547
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3515
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 514
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5207
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7476
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2195
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2396
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3441
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2167
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3301
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3047

