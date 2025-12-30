USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Трамп просит Нетаньяху «успокоить ситуацию»

10:46 520

Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники в ходе состоявшейся в понедельник встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвали к корректировке политики Израиля на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Как отмечает портал, эта тема была подробно затронута Трампом впервые с начала его второго президентского срока. По словам источников, американский лидер выразил обеспокоенность ростом насилия и расширением израильских поселений. «У нас большая дискуссия по Западному берегу. Я бы не сказал, что мы согласны на 100%, но придем к заключению», – заявил он на пресс-конференции, не уточнив характер разногласий.

В Белом доме полагают, что изменение израильской политики на Западном берегу реки Иордан имеет ключевое значение для восстановления отношений с европейскими странами и, возможно, для расширения Авраамовых соглашений. Как указывается в материале, за последние три года правительство Нетаньяху ослабило палестинскую администрацию, легализовало аванпосты, осуществляло принудительное перемещение палестинских общин и предпринимало шаги в направлении фактической аннексии территорий. В этой связи Трамп призвал Нетаньяху «успокоить ситуацию» и воздерживаться от провокационных действий.

Нетаньяху со своей стороны выразил обеспокоенность восстановлением ракетного потенциала Ирана и ливанского движения «Хезболла». 22 декабря власти Ирана сообщили о проведении вторых за месяц ракетных учений. Тогда же израильский премьер заявил, что Израиль не стремится к конфронтации с Ираном, однако внимательно отслеживает его активность, и пообещал обсудить этот вопрос на встрече с Трампом. Портал напоминает, что ранее президент США не исключал возможность новых ударов по Ирану.

Нынешняя встреча стала уже шестой для Нетаньяху с американским лидером с начала второго президентского срока Трампа в январе 2025 года. Переговоры прошли в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. По версии CNN, эта встреча носит не только дипломатический характер, но и может рассматриваться как де-факто старт предвыборной кампании израильского премьера, который рассчитывает получить одобрение на проведение еще одной операции в Газе.

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 547
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3517
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 516
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5207
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7477
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2197
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2398
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3442
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2168
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3301
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3047

ЭТО ВАЖНО

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 547
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3517
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 516
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5207
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7477
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2197
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2398
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3442
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2168
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3301
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3047
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться