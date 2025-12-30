Трамп просит Нетаньяху «успокоить ситуацию»

Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники в ходе состоявшейся в понедельник встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвали к корректировке политики Израиля на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Как отмечает портал, эта тема была подробно затронута Трампом впервые с начала его второго президентского срока. По словам источников, американский лидер выразил обеспокоенность ростом насилия и расширением израильских поселений. «У нас большая дискуссия по Западному берегу. Я бы не сказал, что мы согласны на 100%, но придем к заключению», – заявил он на пресс-конференции, не уточнив характер разногласий.

В Белом доме полагают, что изменение израильской политики на Западном берегу реки Иордан имеет ключевое значение для восстановления отношений с европейскими странами и, возможно, для расширения Авраамовых соглашений. Как указывается в материале, за последние три года правительство Нетаньяху ослабило палестинскую администрацию, легализовало аванпосты, осуществляло принудительное перемещение палестинских общин и предпринимало шаги в направлении фактической аннексии территорий. В этой связи Трамп призвал Нетаньяху «успокоить ситуацию» и воздерживаться от провокационных действий.

Нетаньяху со своей стороны выразил обеспокоенность восстановлением ракетного потенциала Ирана и ливанского движения «Хезболла». 22 декабря власти Ирана сообщили о проведении вторых за месяц ракетных учений. Тогда же израильский премьер заявил, что Израиль не стремится к конфронтации с Ираном, однако внимательно отслеживает его активность, и пообещал обсудить этот вопрос на встрече с Трампом. Портал напоминает, что ранее президент США не исключал возможность новых ударов по Ирану.

Нынешняя встреча стала уже шестой для Нетаньяху с американским лидером с начала второго президентского срока Трампа в январе 2025 года. Переговоры прошли в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. По версии CNN, эта встреча носит не только дипломатический характер, но и может рассматриваться как де-факто старт предвыборной кампании израильского премьера, который рассчитывает получить одобрение на проведение еще одной операции в Газе.