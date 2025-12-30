Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление

По словам Зеленского, вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Украина не может просто отказаться от своих территорий в рамках мирного урегулирования войны с Россией, это противоречит украинскому законодательству, позиции общества и реальной ситуации на местах, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе — там живут люди, там находится наша армия», — заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что на этих территориях проживает около 300 тысяч человек, многие из которых пострадали от боевых действий. По его словам, сотни людей были ранены, десятки — погибли, поэтому вопрос территорий не может рассматриваться формально или чисто политически.

Он также подтвердил, что 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%. Нерешенными остаются только два пункта, из которых ключевым является именно территориальный вопрос: «Когда я сказал о 90%, это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды, — это территории. И эти разногласия не с американцами, а с россиянами».

Президент Украины добавил, что Соединенные Штаты понимают позиции сторон и пытаются найти компромиссные решения. По словам президента, Украина в течение последнего месяца демонстрировала шаги, направленные на продвижение мирного процесса.

Комментируя возможность референдума по территориям, Зеленский заявил, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом: «Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет положительным для Украины».

Президент Украины согласен вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе с взаимным отводом войск. «Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону, которая у нас есть, и нам придется отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России приходится делать небольшие шаги назад на несколько километров… Эта свободная экономическая зона будет иметь конкретные правила. Что-то вроде такого референдума — это способ принять или не принять ее», — сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что в случае одобрения мирного плана это стало бы большим политическим успехом для президента США Дональда Трампа, поскольку переговорный процесс происходит под его лидерством.

Также Зеленский считает, что заявление президента РФ Владимира Путина о мире в Украине — это «сообщение для президента США Дональда Трампа, а не настоящие намерения». По мнению президента Украины, несмотря на рост числа погибших среди российских военных, Путин не хочет мира: «Я не слышу этого публично. Он не говорит о мире. Наоборот, говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира».

Зеленский убежден, что для этого нужны как диалог, продолжение попыток дипломатического урегулирования, так и давление со стороны США, то есть санкции.

«Я не доверяю Путину. Он не хочет успеха для Украины. Он не хочет усиления санкций. Может говорить о «дешевой электроэнергии», но нам это не нужно. Мы заплатили слишком высокую цену - жизнями. Нам ничего от них не нужно. Это лишь сообщение для Трампа, способ коммуникации, но на самом деле это неправда», - считает президент Украины.

В воскресенье, 28 декабря, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились во Флориде. Во время трехчасовой встречи они обсуждали детали мирного плана, согласовав его на 90 процентов. Нерешенным остается вопрос территорий, а именно требование России территориальных уступок со стороны Украины. Также неурегулирован вопрос контроля над Запорожской АЭС, которая с 2022 года захвачена Россией.