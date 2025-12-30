Как без вреда для здоровья пережить праздничные застолья?

В праздники, когда столы ломятся от разнообразных угощений, тема здорового питания становится более актуальной. Однако несмотря на изобилие за праздничным столом, самое главное – придерживаться правила разумного питания. Об этом в эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что второй важный момент заключается в том, что не обязательно съедать все, что есть за праздничным столом: «В праздники на столе широкий ассортимент блюд – мясные и рыбные блюда, сладости, жареная пища. Поэтому грамотный выбор не только принесет пользу вашему здоровью, но и избавит желудок от тяжелой нагрузки после праздничных дней. Сначала лучше начать с легких салатов и овощей, чтобы облегчить пищеварение. После этого, покушав небольшую порцию любимого блюда, вы создадите необходимый комфортный баланс».

По его словам, еще одной причиной переедания за праздничным столом является психологический фактор: «Некоторые люди считают, что раз праздник, то нет ничего плохого в том, чтобы съесть немного больше нормы. На самом деле, в праздничные дни вполне можно питаться с пользой и со вкусом. Главное правило при этом — это не спешить. Медленное питание, тщательное пережевывание и короткие перерывы между приемами пищи позволяют организму вовремя послать сигнал о насыщении. В противном случае могут возникнуть осложнения. Золотое правило для комфортного отдыха во время праздника: ешьте медленно, тщательно пережевывайте и останавливайтесь, когда появляется чувство сытости».

Э.Мамедов также рассказал о напитках, рекомендуемых к употреблению за праздничным столом: «Особенно газированные напитки и соки с высоким содержанием сахара затрудняют переваривание пищи и вызывают вздутие живота. Вместо этого питье воды не только усиливает чувство сытости, но и снижает тягу к сладкому. Выпивая 1-2 стакана воды во время обильной еды, вы расслабляете желудок. Горячительные напитки рекомендуется принимать маленькими порциями, чередуя с водой.

Можно также полакомиться праздничными сладостями, но только маленькими порциями и с небольшим перерывом от основного приема пищи. Потому что когда желудок одновременно потребляет и жирную пищу, и сладости, то это негативно влияет на пищеварительную систему».

Еще один вопрос, который интересует почти каждого: как легко восстановить питание после праздников. Гастроэнтеролог рассказал о секрете быстрого восстановления ЖКТ после обильных застолий.

«После окончания праздников многие испытывают некоторую тяжесть и вздутие живота, в то же время в сознании возникает навязчивая мысль, что «с завтрашнего дня я сяду на диету». Однако более целесообразнее будет постепенно возвращать организм в нормальный ритм», - сказал Эмин Мамедов.

По его словам, строгие диеты, длительное голодание, внезапные спортивные марафоны ничего не исправляют, а, наоборот, еще больше нагружают обмен веществ: «В первые два дня достаточно включить в рацион супы, овощные блюда, отварное мясо, а также большое количество воды и легкие физические упражнения. Целью является восстановление нормальной деятельности систем организма. Утром после праздничных дней необходимо приготовить легкий завтрак, богатый клетчаткой и белком. Это стабилизирует уровень сахара в крови и снизит тягу к еде в течение дня. Маленькая порция еды во время обеда и легкий ужин помогут почувствовать себя бодрее и без тяжести в животе. Самое важное — уменьшить количество соли и хлеба. Это уменьшает отеки, и через два-три дня человек чувствует себя легче и комфортнее».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что увеличение потребления воды имеет особое значение в процессе реабилитации после праздников: «Люди часто интерпретируют вздутие живота как «переедание», однако на самом деле причиной может быть и дефицит жидкости. Выпивая 1,5–2 литра воды в день, вы не только облегчаете пищеварение, но и очищаете организм от «тягот» праздничного стола. Легкая прогулка или 20-минутная тренировка также активизируют обмен веществ.

Ничего страшного, если в праздничные дни вы съели немного больше, чем обычно. Однако вернуться к правильному ритму питания после этого легко. Если делать это систематически, организм сам адаптируется к нему за два-три дня».