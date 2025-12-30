USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Америка обеспокоена

11:20 711

Представители органов национальной безопасности США рассматривают китайские подводные лодки в Арктике как усиливающуюся угрозу со стороны Пекина в регионе Крайнего Севера, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным американских властей, исследовательские и военные суда Китая действуют в арктических водах Аляски «беспрецедентно активно», отметило Министерство внутренней безопасности США в ноябре. «Китайцы проявляют все большую агрессивность», – заявил генерал американских ВВС Алексус Гринкевич.

По словам главы индо-тихоокеанского командования США адмирала Самуэля Папаро, главная цель Китая – положить конец «американскому подводному господству». В этом, по его мнению, КНР может помочь Россия, обладающая необходимыми технологиями.

США и их союзники ожидают, что в ближайшие годы Пекин сможет направить вооруженные подводные лодки к Северному полюсу. Китай уже располагает надводными военными кораблями в Арктике и активно расширяет флот ледоколов, отмечает WSJ.

