Венесуэла сворачивает нефтедобычу

Власти Венесуэлы приняли решение закрыть скважины по добыче нефти из-за морской блокады США . Об этом пишет Bloomberg.

Компания Petroleos de Venezuela SA приостановила добычу нефти в районе Ориноко из-за переполненности складских помещений. Данный регион обеспечивает около 15% производства страны.

По данным агентства, скважины будут закрываться поэтапно, начиная с участков с наибольшей долей тяжелой нефти.

Bloomberg напомнил, что основным покупателем венесуэльской нефти остается Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

20 декабря Береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы. 10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном. Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило, что оно готово привлечь внимание мирового сообщества к фактам нарушения международного права, вплоть до обращения в Совбез ООН.