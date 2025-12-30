USD 1.7000
МЧС обращается к населению

11:36 420

Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями. По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в ряде районов сохранится дождливая и холодная погода с преимущественно снегопадами в горных районах, местами интенсивными, а также сильным ветром.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Поскольку похолодание привело к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, не нужно перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра.

Гражданам, особенно проживающим в горных районах, а также тем, кто отправляется в горы, следует по возможности не покидать свои населенные пункты в морозную погоду, а в случае возникновения такой необходимости — заранее информировать родственников о направлении поездки, убедиться, что технические характеристики автомобиля соответствуют сезону, и иметь с собой достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с лавинной опасностью, включая крутые склоны, и возвращаться в свои населенные пункты до наступления темноты.

Кроме того, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и проводами или высокими деревьями. Также, учитывая трудности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, правила пожарной безопасности следует соблюдать особенно строго в ветреную погоду.

Помните: пренебрежение правилами – угроза вашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 553
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3528
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 533
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5210
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7482
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2210
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2407
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3452
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2171
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3303
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3049

