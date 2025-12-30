Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями. По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в ряде районов сохранится дождливая и холодная погода с преимущественно снегопадами в горных районах, местами интенсивными, а также сильным ветром.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Поскольку похолодание привело к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, не нужно перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра.

Гражданам, особенно проживающим в горных районах, а также тем, кто отправляется в горы, следует по возможности не покидать свои населенные пункты в морозную погоду, а в случае возникновения такой необходимости — заранее информировать родственников о направлении поездки, убедиться, что технические характеристики автомобиля соответствуют сезону, и иметь с собой достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с лавинной опасностью, включая крутые склоны, и возвращаться в свои населенные пункты до наступления темноты.

Кроме того, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и проводами или высокими деревьями. Также, учитывая трудности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, правила пожарной безопасности следует соблюдать особенно строго в ветреную погоду.

Помните: пренебрежение правилами – угроза вашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!