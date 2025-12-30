USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов

11:42 166

Начиная с 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей, не достигших 18 лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год и День солидарности азербайджанцев мира, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также День Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Подарочные наборы, подготовленные ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, с начала декабря доставляются указанным семьям сетью супермаркетов Bravo. В состав праздничных наборов входят различные продукты питания.

Отметим, что с 2024 года в программу также включены дети лиц, погибших в ходе антитеррористических мероприятий. В настоящее время проект охватывает более 1000 семей и свыше 2000 детей шехидов, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войны, в послевоенный период, в ходе сентябрьских провокаций, а также антитеррористических мероприятий. Напомним, действующая программа также включает поддержку в сферах образования и здравоохранения.

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 553
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3531
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 535
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5211
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7483
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2211
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2408
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3454
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2171
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3303
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3049

ЭТО ВАЖНО

