Малоимущим семьям в Азербайджане выплатили помощь

В Азербайджане малоимущим семьям выплачена единовременная материальная помощь по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, каждой семье, получающей адресную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2025 года, обеспечена выплата в размере 200 манатов.
Государственный фонд социальной защиты уже завершил перечисление единовременной материальной помощи на банковские счета получателей. Выплаты охватили в общей сложности 76 103 семьи, в которых насчитывается 337 932 человека.