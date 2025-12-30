USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Малоимущим семьям в Азербайджане выплатили помощь

11:55 223

В Азербайджане малоимущим семьям выплачена единовременная материальная помощь по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, каждой семье, получающей адресную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2025 года, обеспечена выплата в размере 200 манатов.

Государственный фонд социальной защиты уже завершил перечисление единовременной материальной помощи на банковские счета получателей. Выплаты охватили в общей сложности 76 103 семьи, в которых насчитывается 337 932 человека.

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 553
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3535
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 539
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5211
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7483
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2212
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2408
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3457
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2171
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3304
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3049

ЭТО ВАЖНО

