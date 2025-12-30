В Баку нашли боевые гранаты

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщили в ведомстве.

В связи с этой информацией на место немедленно была направлена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные боеприпасы представляли собой 10 ручных гранат F-1, пригодных для боевого применения, и 1 коробку детонаторов для ручных гранат F-1 и РГД-5.

Боеприпасы были вывезены с места обнаружения для нейтрализации специалистами.

При дополнительном обыске места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.