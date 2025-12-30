USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

В Баку нашли боевые гранаты

12:00

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщили в ведомстве.

В связи с этой информацией на место немедленно была направлена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженные боеприпасы представляли собой 10 ручных гранат F-1, пригодных для боевого применения, и 1 коробку детонаторов для ручных гранат F-1 и РГД-5.

Боеприпасы были вывезены с места обнаружения для нейтрализации специалистами.

При дополнительном обыске места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55

