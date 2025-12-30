ОАЭ, Пакистан и Индия осудили «попытку атаки» на резиденцию Путина

Ведомство охарактеризовало атаку как «отвратительную», отметив, что она представляет угрозу безопасности и стабильности. МИД ОАЭ подтвердил солидарность с российским лидером, а также с «правительством и народом России», подчеркнув «неизменное неприятие ОАЭ любых форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности». В заявлении Украина не упоминается.

К позиции ОАЭ присоединился Пакистан, осудив «предполагаемую попытку атаки» на резиденцию Путина. «Подобный гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в период усилий по достижению мира», – написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X.

Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность сообщениями о нападении на резиденцию президента РФ. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал Моди в X.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию Путина на Валдае и пообещал пересмотреть переговорную позицию России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это ложью, утверждая, что Москва готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. Подтверждений атаки нет, а данные Минобороны РФ о числе беспилотников расходятся между утренним отчетом и последующим пресс-релизом.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что услышал об атаке от Путина утром, ему это «не нравится», и напомнил о приостановке поставок дальнобойных ракет «Томагавк» Украине, не уточнив изменений в переговорном процессе.