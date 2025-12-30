USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

ОАЭ, Пакистан и Индия осудили «попытку атаки» на резиденцию Путина

12:02 334

Объединенные Арабские Эмираты «решительно осудили» попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщает МИД страны.

Ведомство охарактеризовало атаку как «отвратительную», отметив, что она представляет угрозу безопасности и стабильности. МИД ОАЭ подтвердил солидарность с российским лидером, а также с «правительством и народом России», подчеркнув «неизменное неприятие ОАЭ любых форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности». В заявлении Украина не упоминается.

К позиции ОАЭ присоединился Пакистан, осудив «предполагаемую попытку атаки» на резиденцию Путина. «Подобный гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в период усилий по достижению мира», – написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X.

Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность сообщениями о нападении на резиденцию президента РФ. «Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее реальный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сосредоточить внимание на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», – написал Моди в X.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию Путина на Валдае и пообещал пересмотреть переговорную позицию России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это ложью, утверждая, что Москва готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. Подтверждений атаки нет, а данные Минобороны РФ о числе беспилотников расходятся между утренним отчетом и последующим пресс-релизом.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что услышал об атаке от Путина утром, ему это «не нравится», и напомнил о приостановке поставок дальнобойных ракет «Томагавк» Украине, не уточнив изменений в переговорном процессе.

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 556
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3538
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 541
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5215
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7484
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2214
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2409
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3459
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2171
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3306
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3050

ЭТО ВАЖНО

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 556
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3538
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 541
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5215
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7484
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2214
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2409
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3459
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2171
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3306
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3050
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться