Ракеты и более полусотни дронов по Украине

«В ночь на 30 декабря (с вечера 29 декабря) … (ВС РФ – ред.) атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М с территории Крыма и Воронежской области, а также 60 ударными БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – с территории РФ, Гвардейское, Чауда – с территории Крыма, около 40 из них – «Шахеды», - заявил Игнат.

В ночь на 30 декабря российские войска атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 60 ударными БПЛА. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната.

По словам Игната, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00 (по Баку), противовоздушная оборона сбила/подавила одну баллистическую ракету и 52 российских БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 5 локациях.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ добавил, что в течение трех ночей подряд РФ применяет относительно меньшее количество беспилотников, однако воздушные тревоги и работа ПВО не прекращаются. По его словам, на этот раз РФ атаковала примерно 60 БПЛА, а в предыдущие две ночи их было еще меньше. В то же время он напомнил, что ранее с интервалом в несколько дней российские войска нанесли два массированных комбинированных удара по объектам, и тогда особенно пострадала столица - Киев.

Комментируя текущую ночь, офицер отметил, что РФ запустила две баллистические ракеты из Крыма и из Воронежской области. Одну из них, по его данным, украинская противовоздушная оборона перехватила. «Таким образом сегодня (30 декабря – ред.) имеем 52 сбитых беспилотника и одну баллистическую ракету. Это высокий процент эффективности противовоздушной обороны. Поэтому каждую ночь продолжается борьба за украинское небо: силы ПВО пытаются перехватывать цели как можно дальше от городов, на подступах, как было и этой ночью. Работала пилотируемая авиация, активно применяли также дроны-перехватчики, когда позволяют погодные условия. Этот новационный способ сбивания дронов используется как еще один элемент противовоздушной обороны», - заявил Игнат.