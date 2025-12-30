USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Ракеты и более полусотни дронов по Украине

12:13 201

В ночь на 30 декабря российские войска атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 60 ударными БПЛА. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната.

«В ночь на 30 декабря (с вечера 29 декабря) … (ВС РФ – ред.) атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М с территории Крыма и Воронежской области, а также 60 ударными БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – с территории РФ, Гвардейское, Чауда – с территории Крыма, около 40 из них – «Шахеды», - заявил Игнат.

По словам Игната, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00 (по Баку), противовоздушная оборона сбила/подавила одну баллистическую ракету и 52 российских БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 5 локациях.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ добавил, что в течение трех ночей подряд РФ применяет относительно меньшее количество беспилотников, однако воздушные тревоги и работа ПВО не прекращаются. По его словам, на этот раз РФ атаковала примерно 60 БПЛА, а в предыдущие две ночи их было еще меньше. В то же время он напомнил, что ранее с интервалом в несколько дней российские войска нанесли два массированных комбинированных удара по объектам, и тогда особенно пострадала столица - Киев.

Комментируя текущую ночь, офицер отметил, что РФ запустила две баллистические ракеты из Крыма и из Воронежской области. Одну из них, по его данным, украинская противовоздушная оборона перехватила. «Таким образом сегодня (30 декабря – ред.) имеем 52 сбитых беспилотника и одну баллистическую ракету. Это высокий процент эффективности противовоздушной обороны. Поэтому каждую ночь продолжается борьба за украинское небо: силы ПВО пытаются перехватывать цели как можно дальше от городов, на подступах, как было и этой ночью. Работала пилотируемая авиация, активно применяли также дроны-перехватчики, когда позволяют погодные условия. Этот новационный способ сбивания дронов используется как еще один элемент противовоздушной обороны», - заявил Игнат.

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 557
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3540
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 547
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5216
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7485
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2216
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2412
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3460
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2172
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3307
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3051

ЭТО ВАЖНО

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 557
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3540
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 547
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5216
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7485
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2216
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2412
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3460
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2172
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3307
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3051
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться