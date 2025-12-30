Ракеты и более полусотни дронов по Украине

В ночь на 30 декабря российские войска атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 60 ударными БПЛА. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната.
«В ночь на 30 декабря (с вечера 29 декабря) … (ВС РФ – ред.) атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М с территории Крыма и Воронежской области, а также 60 ударными БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – с территории РФ, Гвардейское, Чауда – с территории Крыма, около 40 из них – «Шахеды», - заявил Игнат.
По словам Игната, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 11:00 (по Баку), противовоздушная оборона сбила/подавила одну баллистическую ракету и 52 российских БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 5 локациях.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ добавил, что в течение трех ночей подряд РФ применяет относительно меньшее количество беспилотников, однако воздушные тревоги и работа ПВО не прекращаются. По его словам, на этот раз РФ атаковала примерно 60 БПЛА, а в предыдущие две ночи их было еще меньше. В то же время он напомнил, что ранее с интервалом в несколько дней российские войска нанесли два массированных комбинированных удара по объектам, и тогда особенно пострадала столица - Киев.
Комментируя текущую ночь, офицер отметил, что РФ запустила две баллистические ракеты из Крыма и из Воронежской области. Одну из них, по его данным, украинская противовоздушная оборона перехватила. «Таким образом сегодня (30 декабря – ред.) имеем 52 сбитых беспилотника и одну баллистическую ракету. Это высокий процент эффективности противовоздушной обороны. Поэтому каждую ночь продолжается борьба за украинское небо: силы ПВО пытаются перехватывать цели как можно дальше от городов, на подступах, как было и этой ночью. Работала пилотируемая авиация, активно применяли также дроны-перехватчики, когда позволяют погодные условия. Этот новационный способ сбивания дронов используется как еще один элемент противовоздушной обороны», - заявил Игнат.