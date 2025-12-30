USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Помилование от Лукашенко

12:18 125

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым помиловал 22 человека. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Из 22 помилованных 20 были осуждены «за преступления экстремистской направленности». Среди помилованных — 15 женщин и семь мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети. Имена помилованных не называются.

«Все они обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном», — заявили в пресс-службе президента Беларуси.

13 декабря Александр Лукашенко в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом помиловал 123 заключенных, среди них одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, экс-глава Белгазпромбанка и кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Виктор Бабарико, а также глава белорусского правозащитного центра «Вясна» и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 558
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3541
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 549
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5216
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7485
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2217
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2413
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3460
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2172
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3309
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3052

ЭТО ВАЖНО

Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ
Турецкие власти провели аресты сотен сторонников ИГ обновлено 12:17
12:17 558
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам
Саудовская Аравия выдвинула ультиматум Эмиратам обновлено 11:06
11:06 3541
Россия впервые показала «Орешник»
Россия впервые показала «Орешник» видео
12:05 549
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 5216
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан; все еще актуально
29 декабря 2025, 22:35 7485
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
Украина не может пойти на это: Зеленский сделал заявление
10:50 2217
Иран трясет: реакция Пезешкиана
Иран трясет: реакция Пезешкиана
10:20 2413
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
Удар Америки по территории Венесуэлы: что известно
08:59 3460
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
Сигнал Трампу: нападение на Иран вызовет «жесткий ответ»
08:41 2172
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 3309
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 3052
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться