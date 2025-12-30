Помилование от Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым помиловал 22 человека. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Из 22 помилованных 20 были осуждены «за преступления экстремистской направленности». Среди помилованных — 15 женщин и семь мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети. Имена помилованных не называются.

«Все они обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном», — заявили в пресс-службе президента Беларуси.

13 декабря Александр Лукашенко в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом помиловал 123 заключенных, среди них одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, экс-глава Белгазпромбанка и кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Виктор Бабарико, а также глава белорусского правозащитного центра «Вясна» и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.