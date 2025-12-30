USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?

обновлено 14:22
Отдел информации
14:22 1999

В акватории Стамбула произошел технический инцидент между принадлежащим ASCO танкером «Кельбаджар» и танкером «Алатепе», плавающим под флагом Турции.

Из-за сильного ветра на якорной стоянке Кючюкчекмедже у побережья Флория якорная цепь танкера «Кельбаджар» зацепилась за гребной винт находящегося поблизости танкера «Алатепе».

О происшествии незамедлительно были уведомлены все компетентные органы.

Согласно действующим морским протоколам безопасности, на место инцидента оперативно прибыли специалисты портовой инспекции для оценки ситуации.

В настоящее время сотрудники службы проводят соответствующие технические работы на обоих судах, и продолжаются меры по безопасному разъединению судов. На момент происшествия на судне не было груза.

Представители ASCO подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем, нет никаких опасений по поводу безопасности экипажа. Подробная информация о ходе спасательных работ будет предоставлена позднее.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Стамбула зафиксировала сигнал чрезвычайной ситуации с двух танкеров под флагами Азербайджана и Турции в районе побережья Бакыркей–Флория.

Согласно информации турецких СМИ, танкер «Кельбаджар» (141 метр) столкнулся с танкером «Алатепе» (115 метров) из-за шторма. Погибших и пострадавших нет.

*** 13:33 

Согласно имеющейся на данный момент информации, два танкера под флагами Азербайджана и Турции подали сигнал SOS у берегов стамбульского района Флория, после чего к месту происшествия были направлены спасательные силы.

В сообщении телеканала A Haber отмечается, что, по предварительным оценкам, один из танкеров сел на мель: на видеозаписи, снятой с берега, видно, что судно не движется. В настоящее время в Босфорском проливе наблюдаются сильный ветер и шторм.

По предварительным данным, танкеры столкнулись друг с другом при прохождении через пролив, и один из них в результате удара сел на мель. Информации о пострадавших членах экипажа нет. Сложные погодные условия осложняют проведение спасательных операций, официальные структуры пока не предоставили дополнительной информации об инциденте.

Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 1183
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 1379
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33 3583
А была ли атака на резиденцию Путина?
А была ли атака на резиденцию Путина?
14:11 1828
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
13:55 1088
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
13:50 522
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
13:44 2029
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула? обновлено 14:22
14:22 2000
Анкара включает четвертую скорость
Анкара включает четвертую скорость
13:19 1639
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
13:05 1902

