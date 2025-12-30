Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?

В акватории Стамбула произошел технический инцидент между принадлежащим ASCO танкером «Кельбаджар» и танкером «Алатепе», плавающим под флагом Турции.

Из-за сильного ветра на якорной стоянке Кючюкчекмедже у побережья Флория якорная цепь танкера «Кельбаджар» зацепилась за гребной винт находящегося поблизости танкера «Алатепе».

О происшествии незамедлительно были уведомлены все компетентные органы.

Согласно действующим морским протоколам безопасности, на место инцидента оперативно прибыли специалисты портовой инспекции для оценки ситуации.

В настоящее время сотрудники службы проводят соответствующие технические работы на обоих судах, и продолжаются меры по безопасному разъединению судов. На момент происшествия на судне не было груза.

Представители ASCO подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем, нет никаких опасений по поводу безопасности экипажа. Подробная информация о ходе спасательных работ будет предоставлена позднее.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Стамбула зафиксировала сигнал чрезвычайной ситуации с двух танкеров под флагами Азербайджана и Турции в районе побережья Бакыркей–Флория.

Согласно информации турецких СМИ, танкер «Кельбаджар» (141 метр) столкнулся с танкером «Алатепе» (115 метров) из-за шторма. Погибших и пострадавших нет.