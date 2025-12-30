Омбудсмен Сабина Алиева на мероприятии в педагогическом колледже

В Азербайджанском государственном педагогическом колледже при Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) по инициативе уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) Сабины Алиевой в рамках «Года конституции и суверенитета» прошло мероприятие на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев — автор Конституции независимого Азербайджана».

Перед мероприятием была организована выставка юридическо-просветительских изданий, подготовленных Институтом омбудсмена, а также документов, отражающих факты о наших соотечественниках из Армении, ставших беженцами в прошлом веке. Омбудсмен Сабина Алиева выступила со вступительной речью и отметила, что первая Конституция независимого Азербайджана, разработанная под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и принятая 12 ноября 1995 года, установила обеспечение прав и свобод человека и гражданина как высшую цель государства.

Омбудсмен отметила, что в результате стратегии государственности, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженной президентом страны Ильхамом Алиевым, суверенитет Азербайджанской Республики полностью восстановлен, и достигнуты серьезные успехи в области защиты прав человека. Омбудсмен отметила, что в рамках «Года Конституции и суверенитета» Институтом омбудсмена проведен ряд мероприятий по повышению правовой грамотности в столице и регионах. Она отметила, что сегодняшнее мероприятие служит углублению правовых знаний студентов по вопросам Конституции и суверенитета, а также развитию правового мышления и правовой культуры.

Сабина Алиева также представила информацию о деятельности уполномоченного по правам человека Азербайджана в области защиты прав и свобод человека. Она отметила, что институт уполномоченного по правам человека поддерживает эффективное сотрудничество с образовательными учреждениями, действующими в Азербайджане, и в рамках этого сотрудничества представители института постоянно способствуют повышению уровня правовых знаний студентов.

На мероприятии также был показан социальный видеоролик, подготовленный по инициативе Уполномоченного по правам человека.

В заключение омбудсмен Сабина Алиева ответила на вопросы, представляющие интерес для участников мероприятия.