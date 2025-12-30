USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»

Ответ на «атаки Киева» со стороны РФ «будет не дипломатическим», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются», - указала Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка Киева «атаковать» беспилотниками резиденцию Владимира Путина в Новгородской области — это «действительно террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса».

«Он направлен не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина. Это направлено и против Трампа, направлено на срыв усилий президента Трампа, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об атаке дронов на резиденцию Путина в Новгородской области накануне сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Подтверждений атаки он не привел.

По словам Пескова, «Зеленский пытается это отрицать, многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Но это совершенно безумное утверждение. Это массовый налет дронов, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты и нейтрализованы. Что касается обломков, я не могу сказать. Это скорее тема для наших военных».

