Российская нефть в Индии на минимуме за три года

Поставки российской нефти в Индию в декабре могут опуститься до минимального за три года уровня, однако объемы увеличатся в начале следующего года после возобновления закупок крупнейшим индийским НПЗ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Аналитики прогнозируют, что поставки российской нефти в Индию в декабре составят около 1,1 млн баррелей в день – минимальный показатель с ноября 2022 года. При этом этот уровень все же выше ожиданий индийских властей в начале месяца после введенных США ограничений на российские энергоресурсы.

Bloomberg отмечает, что спрос Индии на российскую нефть в последние месяцы снижался из-за усиленного контроля США за торговлей. Поставки упали в июле, но частично восстановились после того, как отдельные НПЗ, включая Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., вернулись к закупкам по сниженным ценам.

Крупнейший импортер Reliance приостановил закупки после санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» в конце октября, однако теперь возобновил закупки у поставщиков, не включенных в санкционные списки. Российская нефть используется на заводе Reliance Jamnagar в Гуджарате для внутреннего рынка. Поставки во второй неделе декабря сократились до 712 тыс. баррелей в день, а затем увеличились. Для сравнения: индийские чиновники прогнозировали 800 тыс. баррелей в день.