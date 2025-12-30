USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Испания развернула антидроновые системы в Литве

14:04 402

Испания развернула в Литве системы Crow, предназначенные для обнаружения, мониторинга и нейтрализации вражеских дронов. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Системы, расположенные на авиабазе в Шяуляй, эксплуатируются тактическим авиационным подразделением «Волк» Военно-воздушных и космических сил Испании.

Команда из девяти военнослужащих постоянно наблюдает за закрепленным за ней воздушным пространством, стремясь защитить восточную границу НАТО от неопознанных дронов и воздушных шаров.

Система Crow использует комбинацию радаров, камер, датчиков и средств электронной борьбы, создавая «умный щит» для защиты критически важной инфраструктуры, аэропортов и военных объектов.

