Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Рекордный рынок газа: США укрепляют лидерство в экспорте СПГ

Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году достигли максимального за три года роста, чему способствовало появление новых экспортных мощностей в Северной Америке, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

По данным аналитиков, экспорт СПГ в прошлом году вырос на 4% по сравнению с 2024 годом, достигнув 429 млн тонн – наибольшего годового прироста с 2022 года, когда показатель увеличился на 4,5%. Основной рост обеспечили проекты LNG Canada и Plaquemines в США.

Соединенные Штаты закрепляют за собой статус крупнейшего экспортера, став первой страной, отправившей более 100 млн тонн СПГ за год. Ожидается, что США продолжат наращивать поставки, удвоив производство к концу десятилетия, что приведет к росту экспорта.

Повышение производства снижает цены на газ в Азии и Европе: в Азии они уже близки к минимальным за год, а в Европе упали более чем на 40% с начала года. Вместе с тем увеличение поставок стимулирует спрос на танкеры для транспортировки СПГ. В прошлом месяце стоимость перевозки через Атлантику достигла максимума за почти два года.

По данным Kpler, экспорт СПГ в декабре может установить новый рекорд – около 41 млн тонн. Крупнейшими покупателями остаются Китай и Япония, при этом импорт Пекина снизился примерно на 15% по сравнению с 2024 годом. Египет продолжил наращивать закупки, вероятно, превысив 8,9 млн тонн в этом году, более чем втрое увеличив показатель прошлого года.

В глобальном масштабе Bloomberg прогнозирует рост торговли СПГ на 7,5–8% в 2026 году благодаря новым поставкам и снижению цен, стимулирующему спрос.

Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58
14:58 1196
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48
14:48 1389
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение
12:33
12:33 3587
А была ли атака на резиденцию Путина?
А была ли атака на резиденцию Путина?
14:11
14:11 1836
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
13:55
13:55 1092
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
13:50
13:50 523
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
13:44
13:44 2034
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
14:22
14:22 2003
Анкара включает четвертую скорость
Анкара включает четвертую скорость
13:19
13:19 1642
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
13:05
13:05 1904

