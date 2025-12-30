Рекордный рынок газа: США укрепляют лидерство в экспорте СПГ

Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году достигли максимального за три года роста, чему способствовало появление новых экспортных мощностей в Северной Америке, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

По данным аналитиков, экспорт СПГ в прошлом году вырос на 4% по сравнению с 2024 годом, достигнув 429 млн тонн – наибольшего годового прироста с 2022 года, когда показатель увеличился на 4,5%. Основной рост обеспечили проекты LNG Canada и Plaquemines в США.

Соединенные Штаты закрепляют за собой статус крупнейшего экспортера, став первой страной, отправившей более 100 млн тонн СПГ за год. Ожидается, что США продолжат наращивать поставки, удвоив производство к концу десятилетия, что приведет к росту экспорта.

Повышение производства снижает цены на газ в Азии и Европе: в Азии они уже близки к минимальным за год, а в Европе упали более чем на 40% с начала года. Вместе с тем увеличение поставок стимулирует спрос на танкеры для транспортировки СПГ. В прошлом месяце стоимость перевозки через Атлантику достигла максимума за почти два года.

По данным Kpler, экспорт СПГ в декабре может установить новый рекорд – около 41 млн тонн. Крупнейшими покупателями остаются Китай и Япония, при этом импорт Пекина снизился примерно на 15% по сравнению с 2024 годом. Египет продолжил наращивать закупки, вероятно, превысив 8,9 млн тонн в этом году, более чем втрое увеличив показатель прошлого года.

В глобальном масштабе Bloomberg прогнозирует рост торговли СПГ на 7,5–8% в 2026 году благодаря новым поставкам и снижению цен, стимулирующему спрос.