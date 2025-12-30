USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

А была ли атака на резиденцию Путина?

14:11 1838

Институт изучения войны (ISW) не зафиксировал никаких подтверждений заявлений России о якобы украинском ударе по резиденции Владимира Путина в Валдае. Об этом говорится в очередном отчете аналитиков, которые назвали обвинения главы МИД РФ Сергея Лаврова недостоверными.

В ISW отметили, что сообщения об «атаке» не имеют никаких характерных признаков подтвержденных украинских ударов. В открытых источниках отсутствуют видео с геолокацией, кадры взрывов, пожаров или дыма вблизи объекта, комментарии местных чиновников или сообщения региональных медиа о повреждениях.

Аналитики также обратили внимание на противоречия в официальных заявлениях Москвы. Лавров утверждал, что российская ПВО якобы сбила 89 украинских дронов над Новгородской областью, тогда как Минобороны РФ сообщало лишь о 47 беспилотниках в ночь с 28 на 29 декабря. «Такие расхождения подрывают достоверность заявлений Кремля», - отметили в ISW.

В институте подчеркнули, что ранее украинские силы действительно наносили удары по военным целям в Новгородской области, и эти атаки имели подтверждение. В то же время никаких фактов в пользу версии об ударе по резиденции Путина 29 декабря российская сторона не предоставила.

Дополнительные сомнения вызвали и сообщения российского оппозиционного издания Sota. По его данным, жители Валдая ночью не слышали работы систем противовоздушной обороны. Издание пришло к выводу, что поражение сверхзащищенной резиденции выглядело бы «технически невозможным» и могло бы произойти только «из-за чуда» или в условиях целенаправленного попустительства военного командования.

В ISW также напомнили, что с 2022 года до августа 2025-го Россия существенно усилила ПВО вокруг Валдая - количество систем защиты выросло с двух до двенадцати.

Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 1197
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 1391
Армянский парадокс: освобождение через поражение
12:33 3587
А была ли атака на резиденцию Путина?
14:11 1839
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
13:55 1093
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
13:50 523
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
13:44 2034
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
14:22 2005
Анкара включает четвертую скорость
13:19 1642
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
13:05 1904

