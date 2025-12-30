В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

В Азербайджане повышены цены на бензин и дизельное топливо, а также отрегулированы цены на очередную группу лекарственных средств. Соответствующие решения принял Тарифный (ценовой) совет.

Согласно принятому решению, цена бензина марки АИ-92 увеличена на 5 гяпиков — с 1 маната 10 гяпиков до 1 маната 15 гяпиков за литр. Цена дизельного топлива выросла с 1 маната до 1 маната 10 гяпиков за литр. В Тарифном совете объяснили повышение «ростом численности населения в крупных городах и пригородных зонах, что в последние годы создало дополнительные вызовы для транспортных систем и мобильности».

Отмечается, что в сентябре 2025 года соответствующим указом был создан целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт», целью которого является «обеспечение устойчивости регулярных пассажирских перевозок, а также повышение качества и безопасности транспортных услуг». Одним из источников формирования фонда определена часть дорожного налога, удерживаемого с каждого литра бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

В соответствии с изменениями в законодательстве дорожный налог установлен в размере 7 гяпиков за литр топлива. Средства фонда планируется направлять на «улучшение качества транспортных услуг, обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и повышение доступности общественного транспорта».

Одновременно Тарифный (ценовой) совет принял решение о так называемом «регулировании» цен на очередную группу лекарственных средств. Утвержден «верхний предел цен» на 237 лекарственных препаратов, прошедших новую государственную регистрацию. Также снижен верхний предел цен на 5 наименований лекарств.

Кроме того, как сообщается, для «обеспечения стабильного снабжения внесены изменения в верхний предел цен» на 53 лекарственных средства в соответствии с правилами Кабинета Министров от 2015 года. Полный перечень лекарственных препаратов с указанием торгового названия, состава, дозировки и страны-производителя размещен на официальном сайте Тарифного совета в разделе Dərman vasitələri.

В Азербайджане также установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и природный газ. Фиксированные тарифы определены по обоим видам коммунальных услуг. Их введение предусмотрено законами «Об электроэнергетике» и новой редакцией закона «О газоснабжении», которая вступает в силу с 1 января 2026 года.

В обосновании решения отмечается, что фиксированный тариф вводится для «сбалансированного распределения постоянных затрат между потребителями независимо от уровня фактического потребления». Речь идет о расходах, связанных с содержанием инфраструктуры, оказанием услуг и другими операционными издержками, не зависящими от объемов потребления.

Согласно утвержденным тарифам, ежемесячный фиксированный платеж за электроэнергию для населения и внецеховых (не бытовых) потребителей с однофазной схемой подключения составит 1 манат, для внецеховых потребителей с трехфазной схемой подключения — 3 маната.

Фиксированный тариф на природный газ для населения и внецеховых потребителей, использующих бытовое газовое оборудование, установлен на уровне 1 маната в месяц. Для внецеховых потребителей, использующих промышленное газовое оборудование, ежемесячный платеж составит 3 маната.