Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы

14:48

Россия до сих пор не предоставила подтверждений своим обвинениям в адрес Украины о «нападении» на резиденцию президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы «нападении» на резиденцию российского президента Владимира Путина. И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было», – написал Сибига в соцсети X.

Он добавил, что вызывает удивление обеспокоенность ОАЭ, Индии и Пакистана относительно нападения, которое, по его словам, не произошло.

«Особое удивление это вызывает, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года», – подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил о «длительном послужном списке ложных заявлений России».

«Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету», – указал глава украинской дипломатии.

Он также призвал государства воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения, поскольку это подыгрывает России и «подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед».

Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33
А была ли атака на резиденцию Путина?
А была ли атака на резиденцию Путина?
14:11
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
13:55
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
13:50
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
13:44
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула? обновлено 14:22
14:22
Анкара включает четвертую скорость
Анкара включает четвертую скорость
13:19
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
13:05

