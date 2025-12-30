«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы

Россия до сих пор не предоставила подтверждений своим обвинениям в адрес Украины о «нападении» на резиденцию президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы «нападении» на резиденцию российского президента Владимира Путина. И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было», – написал Сибига в соцсети X.

Он добавил, что вызывает удивление обеспокоенность ОАЭ, Индии и Пакистана относительно нападения, которое, по его словам, не произошло.

«Особое удивление это вызывает, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года», – подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил о «длительном послужном списке ложных заявлений России».

«Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету», – указал глава украинской дипломатии.

Он также призвал государства воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения, поскольку это подыгрывает России и «подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед».