Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану

Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:58 1201

Президент Сомали Хасан Шейх Мохаммед, как ожидается, во вторник посетит Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Визит состоится спустя несколько дней после того, как Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда.

Дипломатические источники в Анкаре сообщили haqqin.az, что на встрече президентов Турции и Сомали будут объявлены результаты сейсмических энергетических исследований, проведенных турецким судном у побережья Сомали. Источники напомнили, что Турция первой осудила решение Израиля по Сомалиленду, отметив, что основное заявление президент Эрдоган сделает именно на встрече с Хасаном Шейхом Мохаммедом.

Источники также сообщают, что главным предметом переговоров станет строительство новой турецкой военной базы в порту Ласкорай, имеющем прямой выход к Красному морю. Ласкорай, на который претендует и Сомалиленд, приобрел еще большее стратегическое значение после недавнего решения Израиля.

Анкара планировала построить военную базу и небольшой порт в Ласкорае еще в 2014 году. Однако проект, по которому была достигнута устная договоренность с Могадишо, так и не реализовали. Источники отмечают, что отказ от строительства базы был ошибкой, частично обусловленной внутренней политической кампанией турецкой оппозиции под лозунгом «что мы забыли в Сомали». После последнего шага Израиля ожидается, что вопрос строительства базы будет обсужден на встрече Эрдогана и Шейха Мохаммеда.

Источники haqqin.az также отмечают, что Сомалиленд расположен непосредственно напротив Йемена, и Израиль в рамках соглашения с Харгейсой (столица Сомалиленда) рассматривает возможность создания военной базы, которая обеспечит контроль над обеими сторонами Баб‑эль‑Мандебского пролива. Потому Анкара, углубляя отношения с Сомали, намерена продолжать контакты и с Сомалилендом. Турция не только открыла генконсульство в Харгейсе, но и назначила переговорщика для продолжения диалога с Сомалилендом. Анкара выстроила хорошие рабочие отношения с лидером Сомалиленда Абдуррахманом Мохаммедом Абдуллахи и негласно поддерживала его кампанию по конфедеративному решению для Сомали.

В Анкаре считают, что лидер Сомалиленда находится под серьезным политическим давлением в регионе и, вероятно, не смог отклонить предложение Израиля о признании, и что шаг Израиля по Сомалиленду не станет серьезной угрозой без поддержки стран региона и США.

Турецко‑израильские отношения стремительно ухудшаются с 2023 года. Напряженность усилилась после падения режима Башара Асада в Сирии в декабре прошлого года. В сентябре обеспокоенность Израиля вызвали ключевая роль Анкары в заключении мирного соглашения с ХАМАС и сообщения Вашингтона о возможном размещении турецких военных в Газе. В ответ Нетаньяху активизировал партнерство с Грецией и Кипром, намекнув на возможность формирования потенциального военного союза.

