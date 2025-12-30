USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Пезешкиан пообещал Трампу суровый ответ

15:06 527

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что любая новая агрессия со стороны США встретит решительный ответ Тегерана и заставит «врага пожалеть о содеянном».

«Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном», – написал он в X. 

Ранее на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что Ирану грозят серьезные последствия, если Тегеран продолжит работу над созданием ракет и ядерной программой. «Иран, возможно, ведет себя неправильно. Это еще не подтверждено, но если это подтвердится, то они знают о последствиях», — сказал Трамп, добавив, что исход будет «более серьезным, чем в прошлый раз», имея в виду удары США по трем иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз и Исфахан) в ночь на 22 июня, в разгар 12-дневной войны Ирана и Израиля. Трамп заявлял, что объекты по обогащению урана полностью уничтожены, а в Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений. Трамп выразил надежду, что Иран не работает над возобновлением ядерной программы, поскольку Соединенные Штаты «не хотят тратить топливо на B-2». Речь идет об американских бомбардировщиках, которые были использованы во время июньского удара. Трамп добавил, что Вашингтон готов к диалогу с Тегераном.

22 декабря власти Ирана объявили, что провели вторые за месяц ракетные учения. Нетаньяху тогда же заявил, что Израиль не стремится к конфронтации с Ираном, но осведомлен о его деятельности, и пообещал поднять вопрос на встрече с Трампом. По оценкам собеседников NBC, производство иранских баллистических ракет может увеличиться до 3000 в месяц.

Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 1202
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 1396
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33 3588
А была ли атака на резиденцию Путина?
А была ли атака на резиденцию Путина?
14:11 1841
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
13:55 1095
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
13:50 524
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
13:44 2038
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула? обновлено 14:22
14:22 2010
Анкара включает четвертую скорость
Анкара включает четвертую скорость
13:19 1643
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
13:05 1905

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 1202
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 1396
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33 3588
А была ли атака на резиденцию Путина?
А была ли атака на резиденцию Путина?
14:11 1841
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
13:55 1095
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
13:50 524
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
13:44 2038
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула? обновлено 14:22
14:22 2010
Анкара включает четвертую скорость
Анкара включает четвертую скорость
13:19 1643
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
13:05 1905
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться