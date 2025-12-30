Пезешкиан пообещал Трампу суровый ответ

«Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном», – написал он в X.

Ранее на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что Ирану грозят серьезные последствия, если Тегеран продолжит работу над созданием ракет и ядерной программой. «Иран, возможно, ведет себя неправильно. Это еще не подтверждено, но если это подтвердится, то они знают о последствиях», — сказал Трамп, добавив, что исход будет «более серьезным, чем в прошлый раз», имея в виду удары США по трем иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз и Исфахан) в ночь на 22 июня, в разгар 12-дневной войны Ирана и Израиля. Трамп заявлял, что объекты по обогащению урана полностью уничтожены, а в Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений. Трамп выразил надежду, что Иран не работает над возобновлением ядерной программы, поскольку Соединенные Штаты «не хотят тратить топливо на B-2». Речь идет об американских бомбардировщиках, которые были использованы во время июньского удара. Трамп добавил, что Вашингтон готов к диалогу с Тегераном.

22 декабря власти Ирана объявили, что провели вторые за месяц ракетные учения. Нетаньяху тогда же заявил, что Израиль не стремится к конфронтации с Ираном, но осведомлен о его деятельности, и пообещал поднять вопрос на встрече с Трампом. По оценкам собеседников NBC, производство иранских баллистических ракет может увеличиться до 3000 в месяц.