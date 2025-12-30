USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Очередная встреча AzerGold с жителями Гёйгёля

Последнее заседание Комитета по корпоративной социальной ответственности (КСО) ЗАО AzerGold на 2025 год состоялось в Гёйгёльском районе.

Во встрече, организованной при поддержке районной Исполнительной власти, приняли участие глава ИВ Вугар Новрузов, члены совета директоров ЗАО AzerGold, представители компании, жители сел Тулаллар и Зурнабад, расположенных вблизи золотодобывающего рудника «Тулаллар», где в настоящее время ЗАО ведет горнодобывающие работы.

Глава ИВ Вугар Новрузов подчеркнул, что проекты, реализуемые ЗАО, играют важную роль в социально-экономической жизни региона, высоко оценил проделанную работу, выразив благодарность.

Член правления AzerGold – заместитель председателя, председатель Комитета по КСО Хайям Фарзалиев рассказал о мерах, предпринятых для увеличения занятости в регионе и дальнейшего повышения благосостояния населения Гёйгёльского района в связи с вводом в эксплуатацию золотодобывающего рудника «Тулаллар». Х.Фарзалиев отметил, что в результате деятельности ЗАО 158 жителей района получили постоянные рабочие места.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по успешно проведенным в этом году кампаниям социальной помощи, проектам, реализуемым в поддержку развития сельхозпредприятий, образования, охраны окружающей среды и других областях.

Затем были заслушаны обращения граждан, обсуждены новые инициативы. Вопросы, поднятые жителями, были зарегистрированы с целью их дальнейшего изучения и решения в рамках полномочий ЗАО и действующего законодательства. Было отмечено, что организация традиционных встреч с местными жителями в рамках реализации инициатив, направленных на целевые группы, продолжится и в следующем году.

В заключение от имени ЗАО AzerGold участников встречи поздравили по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

