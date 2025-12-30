Дополнительные три месяца рассрочки в Birbank к новогодним праздникам

По случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира Birbank запускает праздничную кампанию, которая сделает покупки клиентов еще более выгодными. Кампания продлится по 15 января 2026 года и предоставит держателям всех видов карт рассрочки Birbank возможность оплачивать покупки в партнерских магазинах на более длительный срок без каких-либо комиссий.

Согласно условиям кампании, при совершении покупок в рассрочку в широкой партнерской сети Birbank в указанный период банк автоматически добавляет три месяца в подарок к выбранному сроку рассрочки. Например, при оформлении покупки в магазине одежды на срок два месяца период рассрочки увеличивается до пяти месяцев, а при выборе срока 12 месяцев в магазине электроники период рассрочки увеличивается до 15 месяцев. Это позволяет значительно снизить ежемесячную финансовую нагрузку. При этом комиссия не взимается.

Кампания не ограничивает количество участий для каждого клиента и направлена на то, чтобы сделать праздничные покупки максимально удобными и доступными как для партнеров банка, так и для держателей карт Birbank.

Подробная информация доступна по ссылке: https://www.b-b.az/tfoQxM

