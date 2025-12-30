USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Дополнительные три месяца рассрочки в Birbank к новогодним праздникам

По случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира Birbank запускает праздничную кампанию, которая сделает покупки клиентов еще более выгодными. Кампания продлится по 15 января 2026 года и предоставит держателям всех видов карт рассрочки Birbank возможность оплачивать покупки в партнерских магазинах на более длительный срок без каких-либо комиссий.

Согласно условиям кампании, при совершении покупок в рассрочку в широкой партнерской сети Birbank в указанный период банк автоматически добавляет три месяца в подарок к выбранному сроку рассрочки. Например, при оформлении покупки в магазине одежды на срок два месяца период рассрочки увеличивается до пяти месяцев, а при выборе срока 12 месяцев в магазине электроники период рассрочки увеличивается до 15 месяцев. Это позволяет значительно снизить ежемесячную финансовую нагрузку. При этом комиссия не взимается.

Кампания не ограничивает количество участий для каждого клиента и направлена на то, чтобы сделать праздничные покупки максимально удобными и доступными как для партнеров банка, так и для держателей карт Birbank.

Подробная информация доступна по ссылке: https://www.b-b.az/tfoQxM

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях. 

Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
А была ли атака на резиденцию Путина?
А была ли атака на резиденцию Путина?
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула? обновлено 14:22
Анкара включает четвертую скорость
Анкара включает четвертую скорость
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
