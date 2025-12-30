Еще 115 новых квартир для семей шехидов и инвалидов войны

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 115 квартир семьям шехидов и инвалидам войны, об этом сообщили в ведомстве.

Квартиры были представлены в новых жилых комплексах в городах Баку и Нафталан, а также в Апшеронском, Сабирабадском, Огузском, Гахском, Ленкораньском, Астаринском, Зардабском, Агджабединском, Гёйчайском, Агдашском, Газахском, Евлахском и Кюрдамирском районах.

На церемонии вручения документов на квартиры, состоявшейся в 4-м центре DOST в Баку, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев рассказал о реализуемых мерах социальной поддержки уязвимых категорий граждан.

Было отмечено, что благодаря особой заботе президента Ильхама Алиева о семьях шехидов и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, предпринимаются важные шаги по усилению социальной защиты граждан из этих категорий. После Великой Победы в Отечественной войне по поручению президента программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, была расширена в 5 раз.

В послевоенный период представителям этих категорий предоставлено более 7 тыс. квартир и индивидуальных домов, а в целом за весь период - около 16 тыс.

Кроме того, за указанный период размеры пособий и пенсий семьям шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, увеличены в среднем более чем вдвое.

Получившие новые квартиры новоселы выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за особое внимание и заботу, проявленные к ним, и за предоставление им новых квартир сегодня, накануне праздника.