Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Кто избавит от грунтовых вод жителей Сараи?

Ульвия Худиева, собкор
15:37 222

На улице Солтан бея в поселке Сараи Апшеронского района затопило десятки частных домов. По словам местных жителей, Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) планирует построить в этом районе новые здания. Озеро возле домов осушили, но, поскольку канализации в поселке нет, сточные и грунтовые воды до сих пор продолжают сюда поступать. Даже в дождливые дни дома так не затапливало. После того как вырыли котлован и осушили озеро, грунтовые воды стали стекать к домам.

Жители через соцсети обратились в соответствующие структуры с просьбами о помощи. Они говорят, что несмотря на то, что пока не было продолжительных дождей и снегопадов, их дома уже сейчас затоплены, все домашняя утварь испорчена. И это при том, что представители MIDA посетили этот район незадолго до начала работ и пообещали жителям, что не начнут строительство, пока не решат проблему с канализацией. Однако вскоре после этого в поселке начали рыть котлован.

«Озеро наполняется, на 4-5 метров выше уровня домов насыпан грунт. Мы никогда раньше не сталкивались с подобным, сидеть в домах невозможно. Мы даже не представляем, что будет с нами, если пойдет дождь. Говорят, что в этом районе построят более десяти зданий», — рассказывают жители.

В муниципалитете поселка Сараи сообщили haqqin.az, что им известно о ситуации и что соответствующие ведомства также проинформированы. Поскольку в этом районе отсутствует канализационная система, вода сбрасывается в озеро, и, кроме того, уровень воды немного повысился после недавних дождей. Вероятно, в ближайшее время будут приняты меры для решения проблемы.

Объединенная служба водоснабжения крупных городов заявила, что в этом районе отсутствует централизованное водоснабжение. В районах без централизованной сети, включая поселок Сараи и улицу Солтана бея, по поручению Государственного агентства водных ресурсов Азербайджанской Республики (ADSEA) были подготовлены соответствующие проектные документы с целью организации водоснабжения. Проект реализуется с учетом наличия сети, ее технического состояния и других факторов. Строительство канализационной сети в жилых районах осуществляется поэтапно в соответствии с планом действий.

Агентство MIDA не ответило на вопросы о жалобах жителей. Что касается проекта агентства, который планируется реализовать, сообщается, что в поселке Сараи будут построены 12- и 16-этажные многоквартирные жилые и нежилые здания.

