Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Литва готовит «взрывоопасный занавес» на границе с Россией

Литва начала подготовку мостов на границе с Беларусью и Россией к возможному размещению взрывчатых веществ, сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на Министерство обороны страны.

Военные сообщили LRT, что проводимые работы являются частью подготовки к созданию Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Беларусью. В соответствии с планом мосты оснащаются «инженерными конструкциями для размещения взрывчатых веществ».

«Мосты и ведущие к ним дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы», – пояснили в Минобороны республики.

В военном ведомстве также заявили, что в приграничных районах уже создано несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и иных заграждений. Кроме того, для защиты ключевых транспортных артерий высаживаются деревья и углубляются ирригационные каналы, которые могут использоваться в качестве траншей и противотанковых препятствий.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся заминировать границы с Россией и Беларусью. По данным издания, «Новый и взрывоопасный железный занавес» протянется от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши. Все пять стран ранее объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сославшись на ухудшение ситуации в сфере безопасности в регионе.

